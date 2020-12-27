Эксперты назвали принципы выбора красной икры

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Красная рыба и красная икра - любимые лакомства.

Красная рыба и красная икра - любимые лакомства россиян, которые стремятся поставить на новогодний стол. Если в советские времена все это было дефицитом, то сегодня эти деликатесы можно купить практически в любом рыбном киоске, правда, зачастую без гарантии. Директор департамента исследований Роскачества Людмила Буслаева рассказала о правилах выбора такой продукции.

«Хорошо брать продукт, произведенный с мая по октябрь, а «декабрьская» икра - не лучшего качества, так как была предварительно заморожена. Лучше выбрать икру с маркировкой «ГОСТ» на упаковке, изготовленную на Камчатке и Сахалине, где ловят рыбу», - цитирует эксперта «Прайм».

Фальсификатом может оказаться не заводская икра - ее могут смешать с более дешевым продуктом. Кроме того, возможно использование опасных для здоровья консервантов. Покупка деликатеса на развес - не самое удачное решение, поскольку нельзя быть до конца уверенным в безопасности продукта. Неизвестно, в каком виде она доставлялась и сколько она лежала до того, как ее начали фасовать по пластиковой таре, пояснила Людмила Буслаева. В официальных торговых точках, а также в специализированных рыбных магазинах идет проверка продукта на качество, свежесть и соответствие стандартам, чего нельзя сказать о местах стихийной торговли.

В тексте использованы материалы: Форпост

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