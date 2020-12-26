Жительница Симферополя заявила в полицию о краже, которую сама и совершила

Молодая девушка обратилась в полицию и рассказала, что к ней приехал переночевать знакомый из Севастополя, а наутро он обнаружил пропажу 45 тысяч рублей из сумки.

Сотрудники полиции выехали на место происшествия, провели осмотр, опросили заявительницу и потерпевшего, собрали улики и в результате заподозрили в краже саму хозяйку квартиры.

Как сообщает пресс-служба МВД по РК, в итоге 19-летняя девушка чистосердечно призналась в совершении кражи у приятеля. Она рассказала, что деньги похитила в связи с трудным материальным положением. Похищенное нашлось здесь же, в платяном шкафу хозяйки.

Следователем отдела полиции №1 «Железнодорожный» УМВД России по г. Симферополю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.»в» ч.2 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину). Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Симферополе юноша избил и задушил родную бабушку. В Симферополе расследуют уголовное дело по факту убийства 78-летней женщины, обвиняемым является ее 22-летний внук.

Известный свастополец подозревается в убийстве своей пропавшей без вести супруги. Житель Севастополя задержан по подозрению в совершении убийства своей супруги, которую ранее считали пропавшей без вести.

Симферопольца зарезали за просьбу не шуметь ночью. Прокуратура Железнодорожного района Симферополя утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 29-летнего местного жителя.

Молодой симферополец за три месяца обокрал девять автомобилей. В Центральный районный суд Симферополя направлены для рассмотрения материалы уголовного дела о серии краж из автомобилей.