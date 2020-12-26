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Происшествия

Жительница Симферополя заявила в полицию о краже, которую сама и совершила

Молодая девушка обратилась в полицию и рассказала, что к ней приехал переночевать знакомый из Севастополя, а наутро он обнаружил пропажу 45 тысяч рублей из сумки.

Сотрудники полиции выехали на место происшествия, провели осмотр, опросили заявительницу и потерпевшего, собрали улики и в результате заподозрили в краже саму хозяйку квартиры.

Как сообщает пресс-служба МВД по РК, в итоге 19-летняя девушка чистосердечно призналась в совершении кражи у приятеля. Она рассказала, что деньги похитила в связи с трудным материальным положением. Похищенное нашлось здесь же, в платяном шкафу хозяйки.

Следователем отдела полиции №1 «Железнодорожный» УМВД России по г. Симферополю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.»в» ч.2 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину). Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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