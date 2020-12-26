За сутки в Крыму скончалось восемь пациентов с COVID-19

В Крыму за истекшие сутки от коронавируса скончалось восемь пациентов.

Об этом сообщается на сайте министерства здравоохранения республики.

Всего с начала пандемии в регионе от COVID-19 умерло 467 человек.

За истекшие сутки в республике выявлено 342 новых случая коронавирусной инфекции.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Госпиталь на футбольном поле в Ялте нужен «для подстраховки». Военные ковидные госпитали, которые накануне развернули в Симферополе и Ялте, нужны для «подстраховки» - это «запасной вариант».

В Ялте начал функционировать мобильный ковидный госпиталь. В Ялте уже начал функционировать мобильный ковидный госпиталь, развернутый военными.

Восемь пациентов с COVID-19 умерли в Крыму за сутки. Восемь человек с коронавирусом скончались в Крыму за минувшие сутки.

В Крыму сообщили о небольшом снижении количества новых заражений. За 24 декабря на территории Республики Крым зарегистрировано 338 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 25 случаев с бессимптомным течением заболевания.