Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Крыму 342 новых заражений за сутки ● Госпиталь на футбольном поле в Ялте нужен «для подстраховки» ● В Ялте начал функционировать мобильный ковидный госпиталь ● Фуд-корты в Симферополе затягивают ярким скотчем ● Дома-интернаты в Крыму перевели на режим изоляции до конца 2021 года
За сутки в Крыму скончалось восемь пациентов с COVID-19
В Крыму за истекшие сутки от коронавируса скончалось восемь пациентов.
Об этом сообщается на сайте министерства здравоохранения республики.
Всего с начала пандемии в регионе от COVID-19 умерло 467 человек.
За истекшие сутки в республике выявлено 342 новых случая коронавирусной инфекции.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
Госпиталь на футбольном поле в Ялте нужен «для подстраховки». Военные ковидные госпитали, которые накануне развернули в Симферополе и Ялте, нужны для «подстраховки» - это «запасной вариант».
В Ялте начал функционировать мобильный ковидный госпиталь. В Ялте уже начал функционировать мобильный ковидный госпиталь, развернутый военными.
Восемь пациентов с COVID-19 умерли в Крыму за сутки. Восемь человек с коронавирусом скончались в Крыму за минувшие сутки.
В Крыму сообщили о небольшом снижении количества новых заражений. За 24 декабря на территории Республики Крым зарегистрировано 338 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 25 случаев с бессимптомным течением заболевания.
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