В следующем году россияне планируют поправлять здоровье в Саках

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Год подходит к концу, и многие уже начинают планировать отпуск-2021.

После трудного 2020-го многие россияне задумались о том, чтобы совместить приятное с полезным и не только отдохнуть, но и поправить здоровье.

Эксперты предсказывают повышение спроса на санаторно-курортный и лечебно-оздоровительный отдых в следующем сезоне, уже сейчас туристы запрашивают направления для лечения сердечно-сосудистой системы и суставов, не говоря уже о восстановлении нервной системы.

По данным опроса Tvil.ru, в числе самых популярных направлений для оздоровления и лечения Крым, Краснодарский край и Кавказские Минеральные воды, причем крымские Саки вырвались в лидеры с большим отрывом.

Самые востребованные направления для оздоровления и лечения в 2021 году:

Саки (Крым) — 39%

Мацеста (Сочи) — 18%

Кавказские минеральные воды — 14%

Белокуриха (Алтайский край), Паратунка (Камчатский край) — по 7%

Марциальные воды (Карелия) и Светлогорск и Зеленоградск (Калининградская область) — по 5,5%

Соль-Илецк (Оренбург) — 4%.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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