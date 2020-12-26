Общество
В следующем году россияне планируют поправлять здоровье в Саках
фото © Новости Крыма
Год подходит к концу, и многие уже начинают планировать отпуск-2021.
После трудного 2020-го многие россияне задумались о том, чтобы совместить приятное с полезным и не только отдохнуть, но и поправить здоровье.
Эксперты предсказывают повышение спроса на санаторно-курортный и лечебно-оздоровительный отдых в следующем сезоне, уже сейчас туристы запрашивают направления для лечения сердечно-сосудистой системы и суставов, не говоря уже о восстановлении нервной системы.
По данным опроса Tvil.ru, в числе самых популярных направлений для оздоровления и лечения Крым, Краснодарский край и Кавказские Минеральные воды, причем крымские Саки вырвались в лидеры с большим отрывом.
Самые востребованные направления для оздоровления и лечения в 2021 году:
Саки (Крым) — 39%
Мацеста (Сочи) — 18%
Кавказские минеральные воды — 14%
Белокуриха (Алтайский край), Паратунка (Камчатский край) — по 7%
Марциальные воды (Карелия) и Светлогорск и Зеленоградск (Калининградская область) — по 5,5%
Соль-Илецк (Оренбург) — 4%.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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