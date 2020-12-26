В Симферополе, Алуште и Ялте запустят новогодние троллейбусы

До окончания рождественских праздников по Симферополю будет курсировать новогодний троллейбус по городским маршрутам.

Также новогодние троллейбусы вышли на линию в Алуште на маршрут №2 «Троллейбусная станция – Профессорский уголок» и в Ялте на маршрут №1 «Троллейбусная станция – Красноармейское».

Стоимость проезда в новогоднем троллейбусе 17 рублей.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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