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Власть

В Симферополе, Алуште и Ялте запустят новогодние троллейбусы

До окончания рождественских праздников по Симферополю будет курсировать новогодний троллейбус по городским маршрутам.

Также новогодние троллейбусы вышли на линию в Алуште на маршрут №2 «Троллейбусная станция – Профессорский уголок» и в Ялте на маршрут №1 «Троллейбусная станция – Красноармейское».

Стоимость проезда в новогоднем троллейбусе 17 рублей.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Симферополе обещают построить развязку над дорогой на Николаевку. Транспортную развязку над дорогой, ведущей в курортный поселок Николаевка, построят на западе Симферополя за 719 млн рублей.

С 1 января в Крыму подорожает проезд в маршрутках. С 1 января в Крыму начинают действовать дифференцированные тарифы на проезд в общественном транспорте.

В Севастополе городской транспорт на Новый год отменен. В праздники «Севэлектроавтотранс» работает по-карантинному.

Посещали Крым: Украина арестовала 104 самолета и 50 кораблей. За полеты в Крым заочно арестовано 104 самолета. Также арест наложен на 50 морских судов, заходивших в крымские порты.

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