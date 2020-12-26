Власть
В Симферополе, Алуште и Ялте запустят новогодние троллейбусы
До окончания рождественских праздников по Симферополю будет курсировать новогодний троллейбус по городским маршрутам.
Также новогодние троллейбусы вышли на линию в Алуште на маршрут №2 «Троллейбусная станция – Профессорский уголок» и в Ялте на маршрут №1 «Троллейбусная станция – Красноармейское».
Стоимость проезда в новогоднем троллейбусе 17 рублей.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Симферополе обещают построить развязку над дорогой на Николаевку. Транспортную развязку над дорогой, ведущей в курортный поселок Николаевка, построят на западе Симферополя за 719 млн рублей.
С 1 января в Крыму подорожает проезд в маршрутках. С 1 января в Крыму начинают действовать дифференцированные тарифы на проезд в общественном транспорте.
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