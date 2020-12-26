В Севастополе приняли дефицитный бюджет на следующий год

Законодательно собрание Севастополя на очередной сессии в пятницу приняло закон о бюджете города на 2021 год и плановом периоде 2022 и 2023 годов.

Согласно документу, доходы бюджета Севастополя в следующем году утверждены в размере 52,5 млрд рублей, расходы составят 54,6 млрд рублей. Дефицит бюджета составляет 2,1 млрд рублей. Две трети от общей доходной части (35,2 млрд рублей) будет обеспечено за счет безвозмездных поступлений.

По словам губернатора Михаила Развожаева, 22,6 млрд рублей город получит в рамках реализации федеральной целевой программы социально-экономического развития.

Средства будут потрачены на строительство восьмого этапа , канализационных очистных сооружений «», больницы скорой медицинской помощи, онкологического диспансера и других объектов.

В 2022 году планируемые доходы Севастополя составят 52,9 млрд рублей (в том числе 35 млрд – безвозмездные поступления), расходы - 56,6 млрд рублей. Дефицит составит почти 3,8 млрд рублей.

В 2023 году доходы ожидаются в размере 61,3 млрд рублей (безвозмездные поступления - 41,9 млрд рублей), расходы - 63,5 млрд рублей. Дефицит бюджета составит более 2 млрд рублей.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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