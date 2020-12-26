Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 74.4
воздух +13
море +10

Власть

В Севастополе приняли дефицитный бюджет на следующий год

Законодательно собрание Севастополя на очередной сессии в пятницу приняло закон о бюджете города на 2021 год и плановом периоде 2022 и 2023 годов.

Согласно документу, доходы бюджета Севастополя в следующем году утверждены в размере 52,5 млрд рублей, расходы составят 54,6 млрд рублей. Дефицит бюджета составляет 2,1 млрд рублей. Две трети от общей доходной части (35,2 млрд рублей) будет обеспечено за счет безвозмездных поступлений.

По словам губернатора Михаила Развожаева, 22,6 млрд рублей город получит в рамках реализации федеральной целевой программы социально-экономического развития.

Средства будут потрачены на строительство восьмого этапа , канализационных очистных сооружений «», больницы скорой медицинской помощи, онкологического диспансера и других объектов.

В 2022 году планируемые доходы Севастополя составят 52,9 млрд рублей (в том числе 35 млрд – безвозмездные поступления), расходы - 56,6 млрд рублей. Дефицит составит почти 3,8 млрд рублей.

В 2023 году доходы ожидаются в размере 61,3 млрд рублей (безвозмездные поступления - 41,9 млрд рублей), расходы - 63,5 млрд рублей. Дефицит бюджета составит более 2 млрд рублей.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Власти Крыма мечтают о том, что новый собственник «Массандры» сохранит бренд. Новый владелец крупнейшего в Россиивиноградарско-винодельческого хозяйства «Массандра» гарантировал властям Крыма сохранение бренда предприятия.

В Крыму депутаты парламента одобрили дефицитный бюджет на 2021 год. Депутаты парламента Крыма в понедельник, 21 декабря, проголосовали за принятие бюджета на 2021 год и на плановый период 2022–2023 годов.

Аксенов обещает, что земли проданной «Массандры» останутся государственными. Сергей Аксенов считает, что после продажи предприятия «Массандра» земельные участки остались в республиканской собственности.

Индекс сладкой жизни в Крыму: сахар подорожал почти вдвое. За 11 месяцев 2020 года сахар стал дороже на 73%, яйца – на 30%, а гречка – на 25%.

Коронавирус в Крыму
83 заболевших и пять умерших: сводка по Севастополю

83 заболевших и пять умерших: сводка по Севастополю

В Севастополе за истекшие сутки от COVID-19 скончалось пять человек, выявлено 83 новых случая заражения.

Коронавирус в Крыму
В Крыму 342 новых заражений за сутки

В Крыму 342 новых заражений за сутки

За 25 декабря на территории Республики Крым зарегистрировано 342 случая коронавирусной инфекции, в том числе 22 случая с бессимптомным течением заболевания.

Общество
Какой сегодня праздник 26 декабря

Какой сегодня праздник 26 декабря фото

Сегодня, 26 декабря 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Курорт
Крымские здравницы теряют инвестпривлекательность

Крымские здравницы теряют инвестпривлекательность

Санатории Крыма ухудшили свои позиции в ежегодном федеральном рейтинге «ТОП-100 российских здравниц», составленном Ассоциацией оздоровительного туризма.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации