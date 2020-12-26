В Севастополе накрыли нелегальный корпоратив: начальник предприятия уволен

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Гендиректор севастопольского ГУП «Центр эффективного использования собственности города» Алексей Вернигора уволен с должности после участия в корпоративе, проведение которых запрещено указом губернатора из-за коронавируса.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу городского правительства.

«Накануне в социальных сетях появилось видео - сотрудники ГУП «Центр эффективного использования собственности города», несмотря на действующие ограничения по нераспространению COVID, собрались в увеселительном заведении на корпоратив», - говорится в сообщении.

В Севастополе с 17 марта из-за угрозы коронавируса действует режим повышенной готовности. В городе закрыты театры и кинотеатры, запрещено проведение больших свадеб, групповых экскурсий, корпоративов, размещение гостей в отелях без справки о результатах тестирования на COVID-19, ограничена работа кафе и ресторанов по ночам.

Диагноз COVID-19 подтвержден в регионе у шести тысяч человек, более 200 пациентов в Севастополе умерли за все время пандемии. Рекордный для региона суточный прирост выявленных случаев коронавируса был зафиксирован на утро 25 декабря - 85 заразившихся.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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