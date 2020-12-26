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Происшествия

В России поймали двух крымских адвокатов с килограммом амфетамина

15:32 суббота, 26 декабря 2020
В России поймали двух крымских адвокатов с килограммом амфетамина

фото © Новости Крыма

В Самаре задержали двух адвокатов Адвокатской палаты Крыма, у которых в машине было более одного килограмма амфетамина, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.

По данным следствия, подозреваемые купили в целях сбыта психотропное вещество – амфетамин, массой более 1 кг, что считается особо крупным размером.

«Однако довести свой преступный умысел до конца они не смогли по независящим от них обстоятельствам, так как 24 декабря психотропное вещество было изъято сотрудниками МВД по Самарской области из автомобиля, на котором передвигались подозреваемые», - говорится в сообщении.

В отношении адвокатов возбудили уголовное дело по статье «покушение на незаконный сбыт психотропных веществ в особо крупном размере».

Расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные действия и устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Кроме этого, в ближайшее время в суд направят ходатайство следователя о заключении подозреваемых под стражу.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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