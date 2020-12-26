Происшествия
В России подполковник полиции сыграл с любовницей в русскую рулетку и погиб
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Три месяца назад он уволился из полиции, а месяц назад устроился в частное охранное предприятие.
В общежитии подмосковного города Мытищи обнаружили тело подполковника полиции с пулевым ранением головы. Об этом сообщает «Московский комсомолец».
По данным издания, 50-летний офицер проводил вечер со своей любовницей и, выпив, стал демонстрировать ей, как владеет оружием. По словам женщины, подполковник собирал и разбирал травматический пистолет, а затем предложил сыграть в русскую рулетку, после чего раздался выстрел.
Женщина вызвала скорую. С ранением головы мужчину доставили в больницу, где он вскоре скончался.
По данным издания, подполковник проработал в органах внутренних дел более 30 лет. Три месяца назад он уволился из полиции, а месяц назад устроился в частное охранное предприятие.
Источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах сообщил, что в материалах дела информации об опасной игре нет. Свидетельницу случившегося ждет официальный допрос. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.
В тексте использованы материалы: lenta.ru, МК
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