Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 74.4
воздух +11
море +10

Происшествия

В Крыму Chevrolet врезался в дерево: погибла женщина-водитель

16:45 суббота, 26 декабря 2020

ГИБДД по РК проводит проверку по факту ДТП в Красногвардейском районе, в котором погибла женщина-водитель.

Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Республике Крым.

По предварительной информации, 25 декабря женщина, управляя автомобилем Chevrolet Lanos не справилась с управлением автомобилем, не выбрала безопасную скорость и по неизвестным причинам допустила выезд за пределы проезжей части, где врезалась в дерево. В результате ДТП женщина скончалась на месте.

«По факту происшествия сотрудниками полиции проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение», - говорится в сообщении ГИБДД.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

С главной елки Керчи ветром сдуло верхушку. Керченская елка не справилась с погодой и уронила свое главное украшение - звезду.

Три человека погибли в ДТП на трассе в Крыму. В Крыму в ДТП с участие трех авто погибли три человека.

В горах Крыма внедорожник с ребенком сорвался с обрыва. Шокирующие кадры засняли очевидцы.

В поселке под Феодосией на пожаре погибли люди. В пгт. Приморский (Феодосия) вечером 24 декабря произошел пожар. Спасатели после тушения обнаружили тела двух человек.

Происшествия
В России подполковник полиции сыграл с любовницей в русскую рулетку и погиб

В России подполковник полиции сыграл с любовницей в русскую рулетку и погиб

Три месяца назад он уволился из полиции, а месяц назад устроился в частное охранное предприятие.

Происшествия
В России поймали двух крымских адвокатов с килограммом амфетамина

В России поймали двух крымских адвокатов с килограммом амфетамина

В Самаре задержали двух адвокатов Адвокатской палаты Крыма, у которых в машине было более одного килограмма амфетамина, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.

Коронавирус в Крыму
83 заболевших и пять умерших: сводка по Севастополю

83 заболевших и пять умерших: сводка по Севастополю

В Севастополе за истекшие сутки от COVID-19 скончалось пять человек, выявлено 83 новых случая заражения.

Коронавирус в Крыму
Госпиталь на футбольном поле в Ялте нужен «для подстраховки»

Госпиталь на футбольном поле в Ялте нужен «для подстраховки»

Военные ковидные госпитали, которые накануне развернули в Симферополе и Ялте, нужны для «подстраховки» - это «запасной вариант».

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации