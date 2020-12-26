Происшествия
В Крыму Chevrolet врезался в дерево: погибла женщина-водитель
ГИБДД по РК проводит проверку по факту ДТП в Красногвардейском районе, в котором погибла женщина-водитель.
Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Республике Крым.
По предварительной информации, 25 декабря женщина, управляя автомобилем Chevrolet Lanos не справилась с управлением автомобилем, не выбрала безопасную скорость и по неизвестным причинам допустила выезд за пределы проезжей части, где врезалась в дерево. В результате ДТП женщина скончалась на месте.
«По факту происшествия сотрудниками полиции проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение», - говорится в сообщении ГИБДД.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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