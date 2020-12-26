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Коронавирус в Крыму

В Крыму 342 новых заражений за сутки

08:00 суббота, 26 декабря 2020
В Крыму 342 новых заражений за сутки

фото © www.inform.kz

За 25 декабря на территории Республики Крым зарегистрировано 342 случая коронавирусной инфекции, в том числе 22 случая с бессимптомным течением заболевания.

Из общего количества заболевших 238 выявлены при обращении за медицинской помощью, 103 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 1 случай завозной из-за рубежа.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 4138 человек.Количество выздоровевших за сутки составляет 556 человек, выздоровевших за весь период – 18 373 человека.

Во избежание ухудшения эпидемиологической обстановки прошу всех в обязательном порядке соблюдать масочный режим при посещении общественных мест и мест жизнеобеспечения, в том числе магазинов, аптек, общественного транспорта, такси. Максимально ограничьте контакты, не посещайте общественные места без острой необходимости, соблюдайте социальную дистанцию не менее двух метров.

Ранее Новости Крыма сообщали:

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Восемь пациентов с COVID-19 умерли в Крыму за сутки. Восемь человек с коронавирусом скончались в Крыму за минувшие сутки.

В Крыму сообщили о небольшом снижении количества новых заражений. За 24 декабря на территории Республики Крым зарегистрировано 338 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 25 случаев с бессимптомным течением заболевания.

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