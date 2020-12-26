Происшествия
Симферополец ответит за регулярные избиения матери
Жительница Симферополя заявила в полицию, что ее регулярно избивает родной сын.
Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РК.
56-летняя женщина рассказала, что накануне вечером ее 35-летний сын вернулся домой в состоянии алкогольного опьянения, устроил скандал и избил ее.
Ранее полицейские уже не раз составляли административные протоколы на мужчину.
Весной текущего года в отношении симферопольца возбудили уголовное дело за угрозы убийством матери, но суд решил, что мужчина может исправиться без реального отбывания наказания.
Задержанный написал явку с повинной. В отношении него возбудили уголовное дело.
Подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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