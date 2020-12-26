Симферополец ответит за регулярные избиения матери

Жительница Симферополя заявила в полицию, что ее регулярно избивает родной сын.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РК.

56-летняя женщина рассказала, что накануне вечером ее 35-летний сын вернулся домой в состоянии алкогольного опьянения, устроил скандал и избил ее.

Ранее полицейские уже не раз составляли административные протоколы на мужчину.

Весной текущего года в отношении симферопольца возбудили уголовное дело за угрозы убийством матери, но суд решил, что мужчина может исправиться без реального отбывания наказания.

Задержанный написал явку с повинной. В отношении него возбудили уголовное дело.

Подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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