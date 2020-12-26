Севастопольца будут судить за расстрел собаки на глазах у ребенка

Стрельба произошла в курятнике.

Уголовное дело в отношении 44-летнего жителя Балаклавского района, который расстрелял обнаруженную в курятнике соседскую собаку из травматического оружия, будет направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения, сообщает пресс-служба УМВД по Севастополю.

Как было установлено, севастополец обнаружил в своем загоне для домашней птицы соседскую собаку породы «Сибирский хаски».

«Несмотря на то, что животное не проявляло агрессию и не представляло угрозы для окружающих, мужчина взял из дома оружие ограниченного поражения и произвел в собаку несколько выстрелов», – говорится в сообщении УМВД.

Примечательно, что стрельба происходила в присутствии малолетнего ребенка владельца собаки. Хозяевам хаски пришлось обратиться к ветеринару и обратиться в полицию по поводу любителя пальбы в курятнике. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животными», санкция по которой предусматривает до 5 лет лишения свободы.

Отметим, это не первый случай расправы над собаками в балаклавских курятниках. Ранее стало известно, что местный житель набросился с лопатой на собаку, которую обнаружил в своем птичьем вольере.

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