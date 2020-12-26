Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Глава правительства Крыма заразился COVID-19 ● 83 заболевших и пять умерших: сводка по Севастополю ● За сутки в Крыму скончалось восемь пациентов с COVID-19 ● В Крыму 342 новых заражений за сутки ● Госпиталь на футбольном поле в Ялте нужен «для подстраховки»
Россия откажется от иностранных масок
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Правительство России временно запретило ввоз на территорию страны медицинских масок иностранного производства.
Об этом сообщает РБК. Запрет не касается стран ЕАЭС.
Для этого были внесены изменения в постановление, принятое в конце апреля. Оно устанавливает запрет на допуск для госзакупок промышленных товаров, произведенных иностранными государствами.
Теперь к перечню прибавились медицинские маски, защитная огнестойкая одежда и защитные головные уборы из текстильных материалов. Запрет будет действовать до 31 декабря 2021 года.
В документе предусмотрены варианты, при которых ввоз изделий из-за границы все же будет возможен. Например, отсутствие производства товара на территории России.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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