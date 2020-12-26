Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 74.4
воздух +10
море +10

Коронавирус в Крыму

Россия откажется от иностранных масок

19:53 суббота, 26 декабря 2020
Россия откажется от иностранных масок

фото © pixabay.com

Правительство России временно запретило ввоз на территорию страны медицинских масок иностранного производства.

Об этом сообщает РБК. Запрет не касается стран ЕАЭС.

Для этого были внесены изменения в постановление, принятое в конце апреля. Оно устанавливает запрет на допуск для госзакупок промышленных товаров, произведенных иностранными государствами.

Теперь к перечню прибавились медицинские маски, защитная огнестойкая одежда и защитные головные уборы из текстильных материалов. Запрет будет действовать до 31 декабря 2021 года.

В документе предусмотрены варианты, при которых ввоз изделий из-за границы все же будет возможен. Например, отсутствие производства товара на территории России.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

За сутки в Крыму скончалось восемь пациентов с COVID-19. В Крыму за истекшие сутки от коронавируса скончалось восемь пациентов.

В Крыму 342 новых заражений за сутки. За 25 декабря на территории Республики Крым зарегистрировано 342 случая коронавирусной инфекции, в том числе 22 случая с бессимптомным течением заболевания.

Госпиталь на футбольном поле в Ялте нужен «для подстраховки». Военные ковидные госпитали, которые накануне развернули в Симферополе и Ялте, нужны для «подстраховки» - это «запасной вариант».

В Ялте начал функционировать мобильный ковидный госпиталь. В Ялте уже начал функционировать мобильный ковидный госпиталь, развернутый военными.

Власть
В Севастополе накрыли нелегальный корпоратив: начальник предприятия уволен

В Севастополе накрыли нелегальный корпоратив: начальник предприятия уволен

Гендиректор севастопольского ГУП «Центр эффективного использования собственности города» Алексей Вернигора уволен с должности после участия в корпоративе, проведение которых запрещено указом губернатора из-за коронавируса.

Коронавирус в Крыму
Россия откажется от иностранных масок

Россия откажется от иностранных масок

Правительство России временно запретило ввоз на территорию страны медицинских масок иностранного производства.

Власть
На Черноморском флоте экстренно подготовились к бою

На Черноморском флоте экстренно подготовились к бою

На Черноморском флоте РФ прошли учения по организации экстренного приготовления кораблей к бою, сообщили в пресс-службе флота.

Происшествия
В России поймали двух крымских адвокатов с килограммом амфетамина

В России поймали двух крымских адвокатов с килограммом амфетамина

В Самаре задержали двух адвокатов Адвокатской палаты Крыма, у которых в машине было более одного килограмма амфетамина, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации