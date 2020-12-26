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Власть

Решение по легализации частных отелей в Крыму примут к 1 марта

11:46 суббота, 26 декабря 2020
Решение по легализации частных отелей в Крыму примут к 1 марта

фото © kuku.travel

Крымские власти рассчитывают, что уже к весне будут приняты согласованные с федеральным правительством законодательные меры по легализации частных объектов размещения туристов, и готовы предоставить некоторые налоговые льготы для них.

Об этом на итоговой пресс-конференции в Симферополе сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

«Планируем так, чтобы до 1 марта все законодательные меры в этом направлении приняли, чтобы дать возможность всем уже более или менее легально пройти курортный сезон 2021 года, – сказал он. – Режим послабления в налоговой части мы готовы предложить, чтобы людям дать возможность на старте выйти из тени. И чтобы хватило возможности как-то модернизировать свои объекты».

Глава Крыма уточнил, что легализации таких объектов мешает в первую очередь несоответствие их конструктивных особенностей требованиям безопасности, которые диктуют МЧС и Роспотребнадзор. «В основном это индивидуальные жилые дома, которые были просто переделаны под гостиницы. И, как правило, никакие нормы строительные и требования Роспотребнадзора не соблюдены, – отметил Аксенов. – Как согласовать возможность эксплуатации при том, что там нет, условно, оборудованного пожарного выхода или каких-то других условий? На это требуются глобальные изменения, а в некоторых случаях перестройка объекта, что, мы понимаем, в нынешних условиях практически невозможно».

Аксенов сообщил, что, скорее всего, будет создана соответствующая комиссия, которая будет определять возможность выдачи разрешительных документов подобным объектам размещения.

В августе 2020 года Аксенов поручил министерству курортов и туризма РК до конца текущего года подготовить законопроект по легализации частных объектов размещения и внести в законодательство понятие «гостевой дом».

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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