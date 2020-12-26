Работа над Генпланом Севастополя начнется заново

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Но надежда принять его в следующем году, считает губернатор, все же есть.

В начале декабря глава комитета заксобрания по градостроительству и земельным вопросам Вячеслав Горелов высказал в эфире телеканала «Первый Севастопольский» мнение, что работу над Генпланом нужно начинать с начала, то есть с разработки технического задания, поскольку прежний вариант документа не учитывает сегодняшних реалий, в том числе — реального населения города.

Того же мнения, как стало понятно сегодня, придерживается и Михаил Развожаев.

Технически подготовить и принять Генплан — не проблема, подчеркнул губернатор. Однако в его основе должно лежать ясное понимание перспектив города и темпов его развития. В том числе — сегодняшней и завтрашней численности его населения.

Что касается численности, в результате проведенной работы, как сообщил Михаил Развожаев, в 2021 году Севастополь официально станет полумиллионником. Это позволит совершенно иначе планировать развитие инфраструктуры города. Хотя и 500 тысяч — данные явно заниженные. Как показала выплата средств на детей в связи с коронавирусом, из 80 тысяч проживающих в Севастополе детей регистрацию имеет лишь 30 тысяч.

Несмотря на огромный объем работ по подготовке Генплана, губернатор надеется, что документ может быть принят уже в 2021 году.

«Я планирую, что в следующем году мы несколько стратегических сессий проведем. Материалы для них правительством наработаны, нужно их обсудить, принять обоснованные решения», — сказал Михаил Развожаев.

Правила землепользования и застройки, по его словам, уже разработаны, сейчас в них вносят некоторые коррективы. Однако принимать этот документ, подчеркнул губернатор, можно только по итогам публичных слушаний. Поэтому придется, видимо, ждать снятия связанных с ковидом ограничений.

В тексте использованы материалы: Форпост

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