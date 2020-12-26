Прогноз погоды в Крыму на субботу 26 декабря

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в субботу, 26 декабря.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - туман (местами туман, при видимости 200-500 метров), уровень опасности желтый. В предгорном Крыму - туман (местами туман, при видимости 200-500 метров), уровень опасности желтый. В горах Крыма - туман (местами туман при видимости 200-500 метров), уровень опасности желтый.

В Симферополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 10 до 11, ночью от 9 до 10 градусов. Ветер юго-западный 17 км/час, возможны порывы до 55 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 96 до 100 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

В Ялте сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 11 до 13, ночью около 11 градусов. Ветер юго-западный 17 км/час, возможны порывы до 45 км/час. Влажность воздуха в течение дня составит 100 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 10 до 11, ночью около 11 градусов. Ветер южный 29 км/час, возможны порывы до 55 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 91 до 97 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 9 до 13, ночью около 9 градусов. Ветер южный 31 км/час, возможны порывы до 54 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 88 до 97 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.

В Керчи сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 9 до 11, ночью от 8 до 9 градусов. Ветер южный 29 км/час, возможны порывы до 58 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 87 до 95 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 8 до 12, ночью от 9 до 10 градусов. Ветер юго-западный 19 км/час, возможны порывы до 52 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 92 до 100 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 6 до 12, ночью от 7 до 8 градусов. Ветер юго-западный 17 км/час, возможны порывы до 49 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 94 до 100 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

В Армянске сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 4 до 8, ночью около 8 градусов. Ветер западный 18 км/час, возможны порывы до 49 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 89 до 100 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 6 до 9, ночью около 7 градусов. Ветер южный 13 км/час, возможны порывы до 26 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 94 до 100 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 7 до 10, ночью около 7 градусов. Ветер юго-западный 9 км/час, возможны порывы до 35 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 96 до 100 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 5 до 11 градусов тепла. По городам: в Алуште - 10, в Евпатории - 8, на мысе Казантип в Азовском море - 7, в Керчи - 8, в Николаевке - 9, в Севастополе - 9, в Судаке - 8, на Тарханкуте - 7, в Феодосии - 8, в Ялте - 9 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 10, в Египте - 24, на Кипре - 21, в Одессе - 5, в Сочи - 13, в Турции - 20, в Хорватии - 17 градусов выше нуля.

Ранее Новости Крыма сообщали:

На Крым надвигается шторм: экстренное предупреждение МЧС. В пятницу в Крыму ожидается сильный ветер с порывами, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по РК.

Прогноз погоды в Крыму на пятницу 25 декабря. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в пятницу, 25 декабря.

Прогноз погоды в Крыму на четверг 24 декабря. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в четверг, 24 декабря.

Потепление ожидается в Крыму в последней декаде текущего года. Синоптики прогнозируют до конца текущей недели дожди и потепление до 12 градусов тепла.