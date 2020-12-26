Власть
На Черноморском флоте экстренно подготовились к бою
фото © Flickr
На Черноморском флоте РФ прошли учения по организации экстренного приготовления кораблей к бою, сообщили в пресс-службе флота.
Известно, что учения прошли в Севастополе и Новороссийске. Главная цель – отработка действий личного состава боевых постов и командных пунктов кораблей при осуществлении экстренного выхода из пункта базирования, а также ведения боя против нападения противника из воздуха.
Учения прошли во всех корабельных соединениях флота, добавили в ЧФ.
Ранее расчеты береговых противокорабельных ракетных комплексов «Бал» и «Бастион» из состава ракетно-артиллерийских соединений Черноморского флота (ЧФ) провели учения по обнаружению и уничтожению надводного корабля условного противника в акватории Черного моря.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
«Спасать отдыхающих»: Россия перебрасывает военных медиков в Крым. Медицинский отряд специального назначения Южного военного округа направлен в Крым для оказания помощи местным врачам в борьбе с COVID-19.
Первая партия вакцины от COVID-19 поступила на Черноморский флот. Первая партия вакцины «Спутник V» от коронавируса поступила на Черноморский флот.
Аксенов оценил высказывания о «новом Перл-Харборе». Глава Крыма Сергей Аксенов назвал высказывания о подрыве Крымского моста украинского политолога «призывом к терроризму».
В Украине предложили «устроить Перл-Харбор» российскому флоту в Крыму. Украинский политолог, доктор социальной экономики Зиновий Свереда предложил правительству своей страны военным способом «освободить» Крым и Донбасс, а также устроить «Перл-Харбор» флоту России.
В Севастополе накрыли нелегальный корпоратив: начальник предприятия уволен
Гендиректор севастопольского ГУП «Центр эффективного использования собственности города» Алексей Вернигора уволен с должности после участия в корпоративе, проведение которых запрещено указом губернатора из-за коронавируса.
Россия откажется от иностранных масок
Правительство России временно запретило ввоз на территорию страны медицинских масок иностранного производства.
На Черноморском флоте экстренно подготовились к бою
На Черноморском флоте РФ прошли учения по организации экстренного приготовления кораблей к бою, сообщили в пресс-службе флота.
Эпидемия 2020: в Крыму ввели новые запреты
Аксенов внес изменения в свой Указ «О введении режима повышенной готовности на территории Республики Крым».
24 декабря
Три человека погибли в ДТП на трассе в Крыму
24 часа назад
В России поймали двух крымских адвокатов с килограммом амфетамина
В Самаре задержали двух адвокатов Адвокатской палаты Крыма, у которых в машине было более одного килограмма амфетамина, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.