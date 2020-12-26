На Черноморском флоте экстренно подготовились к бою

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На Черноморском флоте РФ прошли учения по организации экстренного приготовления кораблей к бою, сообщили в пресс-службе флота.

Известно, что учения прошли в Севастополе и Новороссийске. Главная цель – отработка действий личного состава боевых постов и командных пунктов кораблей при осуществлении экстренного выхода из пункта базирования, а также ведения боя против нападения противника из воздуха.

Учения прошли во всех корабельных соединениях флота, добавили в ЧФ.

Ранее расчеты береговых противокорабельных ракетных комплексов «Бал» и «Бастион» из состава ракетно-артиллерийских соединений Черноморского флота (ЧФ) провели учения по обнаружению и уничтожению надводного корабля условного противника в акватории Черного моря.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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