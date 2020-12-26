«Массандра» возобновила экспорт вина в Тайвань

Крымский винодельческий завод «Массандра» возобновил поставки своей продукции в Тайвань, на данный момент отправлено девять тысяч бутылок.

Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

«После длительной паузы, вызванной пандемией, возобновляем поставки в Тайвань. Сегодня отправляем 9 тысяч бутылок. Вино в Тайвань прибудет ближе к весне. В ассортименте широкая палитра вин», – говорится в сообщении.

В «Массандре» также отметили, что, несмотря на сложности периода пандемии, предприятие ожидает прирост доходов от экспорта на уровне 10-15% по сравнению с прошлым годом. В частности, в этом году продукция «Массандры», помимо Тайваня, направлялась в Белоруссию, Китай, Киргизию, Казахстан, а также самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики.

В пресс-службе добавили, что по итогам 2020 года валовый объем производства предприятия составит 19 млн бутылок. Это на один миллион бутылок меньше, чем в прошлом году, который был для «Массандры» рекордным по производству вина.

Ранее по итогам торгов по продаже акций «Массандры владельцем предприятия стало ООО «Южный проект» – дочерняя компания банка «Россия». Стоимость сделки составила 5 млрд 327 млн рублей. В декабре 2017 года «Южный проект» приобрел крымский завод шампанских вин «Новый свет» за 1,5 млрд рублей.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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