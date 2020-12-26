Крымские здравницы теряют инвестпривлекательность

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Санатории Крыма ухудшили свои позиции в ежегодном федеральном рейтинге «ТОП-100 российских здравниц», составленном Ассоциацией оздоровительного туризма.

В исследовании использовались данные за 2019 год, поэтому говорить о негативном влиянии пандемии некорректно. Кроме того, эксперты проанализировали динамику показателей инвестиционной привлекательности ТОП-100 за 5 лет: масштаб бизнеса, его эффективность, загрузка номерного фонда, производительность труда, рентабельность EBIT, отношение долга к выручке, динамику выручки в 2019 году по отношению к 2018-му и инвестиционный потенциал здравниц, ориентированных, прежде всего, на открытый рынок санаторно-курортных услуг (по методологии расчета крупнейшего российского рейтингового агентства RAEX1).

Всего в рейтинг вошли санатории из 36 регионов (+3 региона к 2018 году).

Наибольшее количество здравниц – 41 (+ 4 к 2018 году) – приходится на Краснодарский, Ставропольский края и Крым. При этом количество крымских участников с 2017-го года сократилось вдвое – с 15-ти до 7-ми.

По данным регионального министра туризма Крыма Вадима Волченко, на сегодняшний день в республике функционирует 91 здравница. Многие из тех, кто «засветился» в прошлые годы, в этот раз в ТОП-100 не фигурируют. К примеру, ялтинские «Ай-Петри» (24-я позиция в 2017-м), «Ай-Даниль» (28-строчка в 2017-м), «Дюльбер» (99-я строчка в 2017-м).

По словам авторов исследования, участие новых российских здравниц в текущем рейтинге обновило его состав на треть.

Тем не менее, тройка лидеров не меняется уже три года подряд. На первом месте краснодарский санаторий «Заполярье», следом идет башкирская здравница «Янган-Тау», замыкает топ-3 межрегиональная группа «РДЖ-Здоровье».

А вот крымские санатории сползают вниз. Лучший результат у – ФГБУ «Сакский ВКС им. Н. И. Пирогова» Минобороны России – но это только 18-ая строчка. При этом с 2017-го года здравница скатилась сразу на 4 позиции.

Евпаторийские «Национальный центр параолимпийской и дефлимпийской подготовки и реабилитации инвалидов» переместился с 19-го места на 25-е, а санатории «Орен-Крым» с 33-его места на 38-е. На потерянных позициях евпаторийца теперь красуется ялтинский санаторно-курортный комплекс «Пальмира-Палас» (33-е место).

Сразу на 8 строчек ухудшил свои результаты бахчисарайский филиал детского оздоровительного лагеря «Мандарин» (ООО «Компания «Черномор»), разместившись на 59-м месте.

Распиаренный крымскими властями ООО «Парк Форос», победивший в этом году в номинации «Лучший санаторий» в Национальной гостиничной премии, занял только 65-е место, а гаспринская «Сосновая роща» – 87-е.

«Усредненный санаторий из рейтинга ТОП-100 за 2019 год представляет собой организацию с годовой выручкой 422 млн рублей (рост 20% за 5 лет), что выгодно смотрится на фоне среднеотраслевого показателя в 80,3 млн рублей по Росстату.

Совокупная выручка участников рейтинга за 2019 год увеличилась на 1,4 млрд рублей по отношению к результатам 2018 года

Уровень загрузки номерного фонда здравницы на среднеотраслевом уровне не превышает 50% уже несколько лет, в то время как участники рейтинга загружают свои мощности на 69% – 74% в течение 5-ти лет. Производительность труда усредненного участника ТОП-100 остается невысокой в сравнении с промышленностью, но устойчиво растет на протяжении 5-ти лет, и выросла на 10% по сравнению с прошлым годом», – говорят эксперты Ассоциации оздоровительного туризма.

При этом в организации прогнозируют по итогам 2020 года падение доходов до 20% и более. Еще более сложным будет прохождение сезонного спада загрузки в ноябре-декабре и 1 квартале 2021 года, так как «накопить» подушку в виде свободных денежных средств на счетах для оплаты расходов низкого сезона и проведения ремонтных работ мало кому удастся.

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