Крымчанина наказали исправительными работами за публикацию ролика общения с гаишником

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Суд признал 36-летнего жителя Красноперекопска виновным в оскорблении сотрудника ГИБДД в соцсетях.

Об этом сообщили в пресс-службе крымской прокуратуры.

В ходе судебного разбирательства установлено, что в ноябре текущего года подсудимый получил видеоролик общения инспектора ГИБДД со своим знакомым, автомобиль под управлением которого был остановлен для проверки документов.

В последующем мужчина разместил видео в одной из публичных групп социальной сети «В контакте», сопровождая ролик комментарием, содержащим оскорбительные выражения в отношении государственного инспектора ГИБДД.

С видеороликом и комментарием могли ознакомиться все пользователи данной сети.

Приговором Красноперекопского районного суда мужчина признан виновным в совершении инкриминируемого преступления, ему назначено наказание в виде 140 часов обязательных работ.

Приговор в законную силу не вступил.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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