Крымчанин получил пять лет тюрьмы за убийство брата-инвалида

Бахчисарайский районный суд Республики Крым вынес приговор 55-летнему местному жителю, признанному виновным в убийстве родного брата-инвалида.

Об этом сообщила пресс-служба суда.

Подсудимый на протяжении последних нескольких лет проживал в одном из сел Бахчисарайского района со своим 48-летним братом, который с детства являлся инвалидом с диагнозом ДЦП. Между братьями периодически возникали конфликты. В один из дней мужчина увидел, что его нетрудоспособный брат работает в огороде. Потребовав от младшего брата прекратить работу и вернуться в дом, он слегка ударил инвалида ладонью по лицу.

Вечером того же дня между ними снова возник разлад. Старший брат избил младшего, нанеся ему около десяти ударов кулаками в голову и другие части тела. В результате потерпевший получил черепно-мозговую травму и скончался.

В судебном заседании мужчина вину признал частично.

«Несмотря на частичное признание своей вины, виновность подсудимого в инкриминируемом ему преступлении нашла свое подтверждение в полном объеме. Приговором суда мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего – ред.). Ему назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима», – говорится в сообщении.

Приговор не вступил в законную силу.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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