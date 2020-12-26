Происшествия
Крымчанин получил пять лет тюрьмы за убийство брата-инвалида
Бахчисарайский районный суд Республики Крым вынес приговор 55-летнему местному жителю, признанному виновным в убийстве родного брата-инвалида.
Об этом сообщила пресс-служба суда.
Подсудимый на протяжении последних нескольких лет проживал в одном из сел Бахчисарайского района со своим 48-летним братом, который с детства являлся инвалидом с диагнозом ДЦП. Между братьями периодически возникали конфликты. В один из дней мужчина увидел, что его нетрудоспособный брат работает в огороде. Потребовав от младшего брата прекратить работу и вернуться в дом, он слегка ударил инвалида ладонью по лицу.
Вечером того же дня между ними снова возник разлад. Старший брат избил младшего, нанеся ему около десяти ударов кулаками в голову и другие части тела. В результате потерпевший получил черепно-мозговую травму и скончался.
В судебном заседании мужчина вину признал частично.
«Несмотря на частичное признание своей вины, виновность подсудимого в инкриминируемом ему преступлении нашла свое подтверждение в полном объеме. Приговором суда мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего – ред.). Ему назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима», – говорится в сообщении.
Приговор не вступил в законную силу.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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