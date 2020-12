Какой сегодня праздник 26 декабря

фото © pixabay.com

Сегодня, 26 декабря 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 15 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

День подарков (Boxing Day)

День подарков (англ. Boxing Day) — праздник, который отмечается в Великобритании и в ряде стран Британского содружества наций: Австралии, Новой Зеландии, Канаде на следующий день после Рождества — 26 декабря.

В наши дни его отличительной чертой стали гигантские распродажи в больших и маленьких магазинах. Именно в День подарков можно приобрести любую понравившуюся вещь за полцены. Чем народ с удовольствием пользуется.

Впрочем, корни у этого праздника более чем целомудренные. Теорий относительно возникновения Дня подарков существует много, но все соглашаются с тем, что праздник начался с обычая дарить деньги и подарки людям более низкого социального положения. Подарками среди себе подобных обменивались накануне Рождества, а бедняки же получали подарки в последнюю очередь. Подарки дарили в коробках, отсюда и название — Boxing Day (англ. box — коробка).

День войсковой противовоздушной обороны ВС РФ

26 декабря отмечает свой День рождения войсковая ПВО или Войска противовоздушной обороны Сухопутных войск РФ.

Каждый род войск ведет свое начало с определенного исторического момента, связанного с очередным этапом развития вооруженных сил, в свою очередь наступившего с появлением новых видов вооружения.

Появление над полем боя военной авиации дало толчок к созданию средств защиты от нее. Именно этот момент, пришедшийся на период Первой мировой войны, и стал моментом рождения войсковой противовоздушной обороны (ПВО). Сегодня этот род войск носит название войск ПВО Сухопутных войск России.

Евстратиев день (Ведьмины посиделки)

В этот день отмечается память святых мучеников Евстратия, Авксентия, Евгения, Мардария и Ореста, пострадавших за веру в начале 4 века в Севастии. Первым принял мучения пресвитер Аравийской церкви Авксентий, которого язычники заключили в темницу. Видя его стойкость, военачальник Евстратий исповедовал себя христианином, за что его подвергли пыткам. Обоих мучеников казнили. После этого о своей вере в Христа заявили также простолюдин Мардарий и молодой воин Орест. Их также приговорили к смерти.

Также сегодня, 26 декабря, отмечают такие праздники:

- День святого Стефана

- День независимости и единства Словении

- Праздник глубокого снега

- День охоты на сны

- Международный день крупье (International Croupier Day)

- День нытика (National Whiners Day) в США

- День отца в Болгарии

- День карамельной трости (National Candy Cane Day) в США

- День доброй воли в ЮАР

- День семьи в Намибии

- День благодарения на Соломоновых Островах

- День Крапивника в Ирландии

- Фестиваль Кванза в США

- День благодарственного письма (National Thank You Note Day) в США

Сегодня именины празднуют: Арис, Анастасия, Евгений, Никодим, Гавриил, Арсений, Авксентий, Аркадий, Элеонора, Лукия, Мардарий, Аза, Орест, Евстрат (Евстратий).

Что происходило 26 декабря в прошлые годы

1776 - Во Трентоне войска Джорджа Вашингтона одержали победу над англичанами, которая стала переломной в борьбе североамериканских колоний за независимость.

1805 - В Пресбурге (ныне Братислава) Франция и Австрия подписали мирный договор, завершивший войну третьей антифранцузской коалиции.

1825 - В Петербурге произошло восстание декабристов.

1898 - Пьером и Марией Кюри открыто радиоактивный элемент Радий.

1908 - Победив нокаутом канадца Томми Бернса в 14 раунде боя, состоявшегося в австралийском городе Сидней, Джек Джонсон стал первым негром, который получил титул чемпиона мира по боксу в супертяжелой категории.

1918 - было провозглашено восстановление УНР и сформировано правительство государстваСовет Народных Министров УНР.

1931 - В Токио основан автомобильную компанию Dat Jidosha Seizo, переименованную в следующем году в «Nissan». Первой продукцией компании были автомобили и грузовики, которые выпускались под торговой маркой Datsun.

1963 - Фирма грамзаписи «Capitol Records» выпустила первый в США сингл группы The Beatles «I Want to Hold Your Hand / I Saw Her Standing There», который 1 февраля следующего года вышел на первое место в американском хит -параде, началось «британское вторжение» битломании в США.

1990 - Во время IV Съезда народных депутатов, что с 17 декабря проходил в Москве, по инициативе президента СССР Михаила Горбачева избран первым вице-президента СССР. Им стал профсоюзный деятель Геннадий Янаев, который менее чем через год возглавил антигорбачевский путч.

1991 - Совет Республик Верховного Совета СССР провела свое последнее заседание, которое констатировало факт прекращения существования Советского Союза.

2004 - наиболее смертоносное землетрясение в современной истории. Произошло в Индийском океане, к северу от острова Симеулуе.

2004 - В Украине проведено Переголосование второго тура 26 декабря 2004, на котором победу одержал Виктор Ющенко.

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 26 декабря. Какие праздники будут завтра?

