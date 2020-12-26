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Коронавирус в Крыму

Глава правительства Крыма заразился COVID-19

17:51 суббота, 26 декабря 2020
Глава правительства Крыма заразился COVID-19

фото © rg.ru

Глава крымского правительства Юрий Гоцанюк заразился коронавирусом.

Об этом он написал в Facebook.

«Тест на коронавирус, который я регулярно делаю, дал положительный результат. В соответствии с рекомендациями врачей, нахожусь на самоизоляции до полного выздоровления. Также принял решение в этот период уйти в отпуск», - написал Гоцанюк.

Он отметил, что он продолжит работать дистанционно.

«Несмотря на неприятное обстоятельство, продолжаю работать дистанционно, постоянно нахожусь на связи с Главой республики, своими заместителями и коллегами», - говорится в посте главы правительства РК.

Как ранее сообщалось, в середине декабря стало известно, что коронавирусом заразился Председатель Законодательного собрания Севастополя Владимир Немцев. Об этом он сообщил в Instagram. Немцев написал, что отправился на лечение в инфекционную больницу.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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