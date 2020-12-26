Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: 83 заболевших и пять умерших: сводка по Севастополю ● За сутки в Крыму скончалось восемь пациентов с COVID-19 ● В Крыму 342 новых заражений за сутки ● Госпиталь на футбольном поле в Ялте нужен «для подстраховки» ● В Ялте начал функционировать мобильный ковидный госпиталь
Глава правительства Крыма заразился COVID-19
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Глава крымского правительства Юрий Гоцанюк заразился коронавирусом.
Об этом он написал в Facebook.
«Тест на коронавирус, который я регулярно делаю, дал положительный результат. В соответствии с рекомендациями врачей, нахожусь на самоизоляции до полного выздоровления. Также принял решение в этот период уйти в отпуск», - написал Гоцанюк.
Он отметил, что он продолжит работать дистанционно.
«Несмотря на неприятное обстоятельство, продолжаю работать дистанционно, постоянно нахожусь на связи с Главой республики, своими заместителями и коллегами», - говорится в посте главы правительства РК.
Как ранее сообщалось, в середине декабря стало известно, что коронавирусом заразился Председатель Законодательного собрания Севастополя Владимир Немцев. Об этом он сообщил в Instagram. Немцев написал, что отправился на лечение в инфекционную больницу.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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