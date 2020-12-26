Власть
Аксенов ждет новых рычагов влияния на цены
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Крым может получить новые полномочия, касающиеся формирования цен на продукты питания.
Об этом на ежегодной итоговой конференции заявил Глава Республики Крым Сергей Аксенов.
— Госдума приняла закон, который позволяет правительству выбирать перечень продуктов, по которым будут приняты меры реагирования, и какие меры будут приняты. То есть по сути делегировали это исполнительным органам власти. Думаю, что как раз сегодня будет рассмотрен этот вопрос и какие-то дополнительные рычаги и инструменты появятся и у нас, — сказал Аксенов.
Также глава Крыма напомнил, что не раз обращался в федеральное правительство с просьбой предоставить республике полномочия регулировать цены на продукты, однако получал отказ, «поскольку считалось, что рынок сам себя отрегулирует».
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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