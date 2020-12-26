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Власть

Аксенов признался, за что ему стыдно в 2020 году

13:03 суббота, 26 декабря 2020
Аксенов признался, за что ему стыдно в 2020 году

фото © Новости Крыма

Глава Крыма Сергей Аксенов признался, что стыдится ситуации, когда забывает перезвонить.

— У меня нет таких поступков, за которые было бы стыдно. Наверное, самый большой стыд, если я в нынешней ситуации забываю в силу количества звонков перезвонить. Я пообещал, что перезвоню, трубку не взял, а уже ночью вспоминаю и неудобно, — сказал Сергей Аксенов.

Глава Крыма добавил, что старается доводить до логического завершения все задачи, за которые берется. По словам Аксенова, несмотря на некоторые нюансы, подавляющее большинство вопросов удается «вытянуть».

Напомним, из-за невозможности дозвониться на «горячую линию» недавно своей должности лишился заместитель министра здравоохранения Республики Крым Георгий Кравец, как ответственный за организацию работы «горячей линии».

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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