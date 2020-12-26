Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: За сутки в Крыму скончалось восемь пациентов с COVID-19 ● В Крыму 342 новых заражений за сутки ● Госпиталь на футбольном поле в Ялте нужен «для подстраховки» ● В Ялте начал функционировать мобильный ковидный госпиталь ● Фуд-корты в Симферополе затягивают ярким скотчем
83 заболевших и пять умерших: сводка по Севастополю
фото © pixabay.com
В Севастополе за истекшие сутки от COVID-19 скончалось пять человек, выявлено 83 новых случая заражения.
Об этом сообщается на сайте федерального оперштаба по коронавирусу.
Выздоровело за сутки 96 пациентов.
С начала пандемии в городе умерло 220 человек, а выздоровело – 5 944. Общее количество выявленных случаев – 6 343.
В Республике Крым за сутки новая коронавирусная инфекция подтверждена у 342 человек. Зарегистрировано восемь летальных случаев.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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В Крыму 342 новых заражений за сутки. За 25 декабря на территории Республики Крым зарегистрировано 342 случая коронавирусной инфекции, в том числе 22 случая с бессимптомным течением заболевания.
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Восемь пациентов с COVID-19 умерли в Крыму за сутки. Восемь человек с коронавирусом скончались в Крыму за минувшие сутки.
83 заболевших и пять умерших: сводка по Севастополю
В Севастополе за истекшие сутки от COVID-19 скончалось пять человек, выявлено 83 новых случая заражения.
В Крыму 342 новых заражений за сутки
За 25 декабря на территории Республики Крым зарегистрировано 342 случая коронавирусной инфекции, в том числе 22 случая с бессимптомным течением заболевания.
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