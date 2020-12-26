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Коронавирус в Крыму

83 заболевших и пять умерших: сводка по Севастополю

83 заболевших и пять умерших: сводка по Севастополю

фото © pixabay.com

В Севастополе за истекшие сутки от COVID-19 скончалось пять человек, выявлено 83 новых случая заражения.

Об этом сообщается на сайте федерального оперштаба по коронавирусу.

Выздоровело за сутки 96 пациентов.

С начала пандемии в городе умерло 220 человек, а выздоровело – 5 944. Общее количество выявленных случаев – 6 343.

В Республике Крым за сутки новая коронавирусная инфекция подтверждена у 342 человек. Зарегистрировано восемь летальных случаев.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму 342 новых заражений за сутки. За 25 декабря на территории Республики Крым зарегистрировано 342 случая коронавирусной инфекции, в том числе 22 случая с бессимптомным течением заболевания.

Госпиталь на футбольном поле в Ялте нужен «для подстраховки». Военные ковидные госпитали, которые накануне развернули в Симферополе и Ялте, нужны для «подстраховки» - это «запасной вариант».

В Ялте начал функционировать мобильный ковидный госпиталь. В Ялте уже начал функционировать мобильный ковидный госпиталь, развернутый военными.

Восемь пациентов с COVID-19 умерли в Крыму за сутки. Восемь человек с коронавирусом скончались в Крыму за минувшие сутки.

Коронавирус в Крыму
83 заболевших и пять умерших: сводка по Севастополю

83 заболевших и пять умерших: сводка по Севастополю

В Севастополе за истекшие сутки от COVID-19 скончалось пять человек, выявлено 83 новых случая заражения.

Коронавирус в Крыму
В Крыму 342 новых заражений за сутки

В Крыму 342 новых заражений за сутки

За 25 декабря на территории Республики Крым зарегистрировано 342 случая коронавирусной инфекции, в том числе 22 случая с бессимптомным течением заболевания.

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