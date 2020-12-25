Зеленский рассказал о мобилизации из-за Крыма

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Президента спросили о возможности войны с Россией со стороны Крыма. Придется мобилизовать всех, ответил он.

В случае нападения России на Украину со стороны Крыма будут мобилизованы и мужчины, и женщины. Такое заявление сделал президент Владимир Зеленский в интервью Фокусу.

«Это ужасная ситуация, я даже не хочу ее представлять. Я против этого. Будем надеяться, что это невозможно. Иначе будет большая война. Мы никуда не уйдем, мы все будем воевать, все будут мобилизованы – и мужчины, и женщины. Это будет плохо для населения Украины. И я думаю, что Россия это прекрасно понимает», - ответил он на вопрос о возможности нападения.

Президент отметил, что лично он готов выйти из минских договоренностей, но Украина не может этого сделать, потому что в таком случае европейцы могут снять санкции с России и представителей ОРДЛО.

Также он рассказал о неудачах в переговорах в нормандском формате. Так, встреча советников в ближайшее время не состоится.

«Во-первых, они спорят. Во-вторых, коронавирус, поэтому сейчас ее тоже не будет. После того, как встреча пройдет, мы будем готовить план со всеми датами. Сложно, но движемся вперед. Это все план А», - сказал он, отметив, что о плане Б рано говорить.

Также Зеленского спросили о желании контактировать с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Я могу ему позвонить, он точно со мной пообщается... Если продолжится задержка со встречей советников, то я буду с ним общаться обязательно. Как президент Украины я должен решать с ним все сложные вопросы. И если это поможет быстрее остановить войну, я должен с ним общаться. К тому же, я считаю, что должен быть как диалог вроде в нормандском формате, так и прямой диалог. Потому что есть вопросы, которые мы не поднимаем в нормандском формате – ни вопрос заложников в России или Крыму, ни вопрос Крыма. Этот формат сугубо о Донбассе. Поэтому мы должны говорить с ним глобально тет-а-тет», - сказал президент.

В тексте использованы материалы: Корреспондент

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