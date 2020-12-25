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Власть

За неделю в Симферополе обнаружили 20 нелегальных торговцев елками и петардами

Департамент административно-технического контроля администрации Симферополя ежедневно проводит рейды на предмет несанкционированной торговли соснами и елями и пиротехническими изделиями.

— С момента официального открытия елочных базаров в крымской столице, которое состоялось 15 декабря, сотрудниками департамента АТК ежедневно проводятся рейды по выявлению точек несанкционированной торговли зелеными насаждениями и пиротехническими средствами. Так, в период с 18 по 24 декабря составлено 20 административных протоколов за осуществление незаконной предпринимательской деятельности, — отметил начальник департамента АТК Тарон Мовсесян.

В пресс-службе администрации Симферополя заявили, что рейды будут проводить ежедневно вплоть до 31 декабря.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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