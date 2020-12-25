Ялта в лице бывшего украинского нардепа готова принять скандальный памятник Аленке

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Запрос администрации города направила дирекция одного из санаториев.

Ялтинская радоновая лечебница «Санаторий Кирова» готова установить на своей территории демонтированный памятник основательнице города Нововоронежа, который напугал местных жителей.

Напомним, открытие монумента состоялось в прошлую пятницу, 18 декабря. Событие было приурочено к 250-летию основания села Новая Аленовка, предтечи современного города Нововоронежа.

Фотографии необычного памятника быстро распространились по сети, вызвав шквал обсуждения и шуток. По сообщению СМИ, местные жители были напуганы суровым выражением лица Аленки. И уже в понедельник, 21 декабря, администрация города поспешила демонтировать монумент.

Директор ООО «Санаторий Кирова» Олег Царев сообщил, что направил в адрес администрации письмо, выразив готовность принять Аленку у себя. Однако ответа пока не получил.

Если ответ будет положительным, то нововоронежский памятник установят в историческом парке санатория.

«У нас семь гектаров территория санатория — найдем место, где поставить», — сказал Царев.

Бизнесмен также объяснил свою инициативу: «Я против снесения любых памятников. Думаю, это станет центром притяжения жителей и гостей города. Приглашаю нововоронежцев приехать отдыхать к нам в Ялту. Не думаю, что памятник будет пугать крымчан».

Пока в ялтинской лечебнице есть только монумент Кирова, в честь которого учреждение и названо. А в будущем планируют установить памятник графине Барятинской, чье имение также находится неподалеку.

В тексте использованы материалы: Форпост

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