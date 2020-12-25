Вызывающий осадки самолет проработал в Крыму лишь несколько дней

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Вызывающий осадки самолет-метеолаборатория ЯК-42 летал над Крымом только несколько дней, после чего контракт на его работу был расторгнут.

Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на главу Госкомводхоза Крыма Игоря Вайля.

«Необходимые погодные условия сложились с 29 сентября по 2 октября. В данный период исполнителем были осуществлены вылеты и проведены соответствующие работы… В октябре, ноябре и в начале декабря благоприятные погодные условия для выполнения работ по активному воздействию (на облака) не возникали», – сообщил Вайль.

По контракту, заключенному в начале сентября, самолет должен был до 15 декабря налетать не менее 25 часов. На эти цели были выделены 25,5 млн рублей. Исполнителем была определена Центральная аэрологическая обсерватория (ЦАО) Росгидромета.

Как сказано в материалах госзакупок, заказчик перечислил исполнителю 11,4 млн рублей. В начале декабря контракт расторгли по соглашению сторон. «В связи с неудовлетворительными погодными условиями и неблагоприятным прогнозом погоды для выполнения экспериментальных авиационных работ по активному воздействию с целью искусственного увеличения осадков для увеличения притока воды в водные объекты Республики Крым 10 декабря Госкомводхозом и «ЦАО» было принято решение о расторжении государственного контракта по соглашению сторон», – пояснил Вайль.

При этом самолет во время своей работы все же увеличил осадки на 20%. «Выпавшие осадки в виде интенсивных дождей положительно повлияли на сток рек в районах воздействия, однако притоки в водохранилища были незначительными, так как выпавшие осадки израсходованы на восполнение руслового стока и соответственно увлажнения почвы, – сообщил глава Госкомитета. – Тем не менее, применение технологии активного воздействия может эффективно повлиять на продуктивность сельскохозяйственного производства».

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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