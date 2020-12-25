Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Крыму сообщили о небольшом снижении количества новых заражений ● Эпидемия 2020: в Крыму ввели новые запреты ● Больные на футбольной поле: военные разворачивают ковидный госпиталь в Ялте ● Четыре человека с COVID-19 умерли в Севастополе за сутки ● Никаких изменений: в Крыму опять 355 новых заражений
Восемь пациентов с COVID-19 умерли в Крыму за сутки
Восемь человек с коронавирусом скончались в Крыму за минувшие сутки.
Об этом свидетельствуют данные министерства здравоохранения Крыма.
Общее число умерших с начала пандемии составило 459 человек.
За минувшие сутки зарегистрировано 338 новых случаев COVID-19. Всего в Крыму коронавирус подтвержден у 23 156 человек с начала года. Выздоровевших за весь период – 17 817 человек.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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