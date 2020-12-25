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Коронавирус в Крыму

Восемь пациентов с COVID-19 умерли в Крыму за сутки

10:21 пятница, 25 декабря 2020

Восемь человек с коронавирусом скончались в Крыму за минувшие сутки.

Об этом свидетельствуют данные министерства здравоохранения Крыма.

Общее число умерших с начала пандемии составило 459 человек.

За минувшие сутки зарегистрировано 338 новых случаев COVID-19. Всего в Крыму коронавирус подтвержден у 23 156 человек с начала года. Выздоровевших за весь период – 17 817 человек.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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