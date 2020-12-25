Водный кризис
Развитие сюжета: Киев не даст построить в Крыму станцию опреснения воды ● Аксенов поторопился? В России еще не приняли решение по опреснителям в Крыму ● Вызывающий осадки самолет проработал в Крыму лишь несколько дней ● Аксенов пообещал прямо 1 января начать строить опреснительную установку в Крыму ● Летом в Крыму существенно вырастет тариф на воду
В Ялте смягчили график подачи воды на Новый год
фото © Новости Крыма
Жители Ялты на новогодние праздники получат водный «подарок»: вода будет подаваться непрерывно с 6:00 31 декабря до 22:00 1 января, аналогичный график будет и на Рождество.
Об этом в своих соцсетях сообщила глава администрации Янина Павленко.
«В остальные дни пока согласно установленного ранее графика (с 06:00 до 09:00 и с 18:00 до 21:00). «Водные» совещания проведем в канун Нового года, посмотрим на ситуацию в развитии. Надеюсь, что осадки не прекратятся, наши водохранилища получат приток воды, что позволит нам в дальнейшем увеличить время ее подачи», - прокомментировала Павленко, отметив, что синоптики обещают дождь и снег с 1 по 9 января.
При этом глава администрации предупредила горожан, что по поводу развития ситуации «особого оптимизма не испытывает».
«Я отдаю себе отчет, что решить проблему кардинально можно только комплексной работой по ремонту сетей, как точечно, так и глобально. В январе представим план ремонта и замены сетей по муниципальному образованию», - пообещала глава Ялты.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Агрессивными собаками в Крыму займутся «особым образом». В ближайшее время в Крыму планируют построить три крупных приюта для бездомных животных.
Крымчанам можно бесплатно хоронить не больше одного питомца за 10 лет. По итогам ежегодной пресс-конференции главы Крыма, на которой был поднят вопрос обращения с бездомными животными и стихийных захоронений домашних питомцев, в Госкомветеринарии Крыма рассказали об услуге бесплатной кремации.
Вызывающий осадки самолет проработал в Крыму лишь несколько дней. Вызывающий осадки самолет-метеолаборатория ЯК-42 летал над Крымом только несколько дней, после чего контракт на его работу был расторгнут.
В Ялте от подрядчика требуют переложить асфальт на двух улицах. По мнению руководства Ялты, результаты работы строителей на улицах Украинская и Грибоедова неудовлетворительные.
В Ялте смягчили график подачи воды на Новый год
Жители Ялты на новогодние праздники получат водный «подарок»: вода будет подаваться непрерывно с 6:00 31 декабря до 22:00 1 января, аналогичный график будет и на Рождество.
Госпиталь на футбольном поле в Ялте нужен «для подстраховки»
Военные ковидные госпитали, которые накануне развернули в Симферополе и Ялте, нужны для «подстраховки» - это «запасной вариант».
Коронавирус в Крыму
Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости
На Крым надвигается шторм: экстренное предупреждение МЧС
В пятницу в Крыму ожидается сильный ветер с порывами, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по РК.
14 часов назад
Крымчане убывают, россияне прибывают: как и почему меняется население полуострова во время пандемии?
16 часов назад
Три человека погибли в ДТП на трассе в Крыму
3 часа назад
Аксенов назвал тех, кого считает «врагами народа»
13 часов назад
Крымчанка до смерти избила мужчину деревянной шваброй
14 часов назад
Не пить на Новый год: полиция Крыма выходит в рейды за нетрезвыми водителями
С 25 по 31 декабря сотрудники Госавтоинспекции будут проводить в крымской столице профилактические мероприятия «Нетрезвый водитель».