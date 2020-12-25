В Ялте смягчили график подачи воды на Новый год

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Жители Ялты на новогодние праздники получат водный «подарок»: вода будет подаваться непрерывно с 6:00 31 декабря до 22:00 1 января, аналогичный график будет и на Рождество.

Об этом в своих соцсетях сообщила глава администрации Янина Павленко.

«В остальные дни пока согласно установленного ранее графика (с 06:00 до 09:00 и с 18:00 до 21:00). «Водные» совещания проведем в канун Нового года, посмотрим на ситуацию в развитии. Надеюсь, что осадки не прекратятся, наши водохранилища получат приток воды, что позволит нам в дальнейшем увеличить время ее подачи», - прокомментировала Павленко, отметив, что синоптики обещают дождь и снег с 1 по 9 января.

При этом глава администрации предупредила горожан, что по поводу развития ситуации «особого оптимизма не испытывает».

«Я отдаю себе отчет, что решить проблему кардинально можно только комплексной работой по ремонту сетей, как точечно, так и глобально. В январе представим план ремонта и замены сетей по муниципальному образованию», - пообещала глава Ялты.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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