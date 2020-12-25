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Коронавирус в Крыму

В Ялте начал функционировать мобильный ковидный госпиталь

17:33 пятница, 25 декабря 2020
Ялта
В Ялте начал функционировать мобильный ковидный госпиталь

фото © Новости Крыма

В Ялте уже начал функционировать мобильный ковидный госпиталь, развернутый военными.

Об этом сообщил врио начальника МОСН подполковник Александр Андреев.

— Сегодня, 25 декабря, развернуто уже 16 палаток, госпиталь уже функционирует, но мы продолжаем работы по его наращиванию и разворачиваем новые палатки. Нам помогают различные структуры Черноморского флота, городские власти Ялты. К госпиталю подведена вода, налажено электрообеспечение. Работы ведутся круглосуточно, — рассказал  Андреев.

Как пишет «Крымская газета», госпиталь рассчитан на 100 коек.

– В целях оказания оперативной медицинской помощи  наш отряд специального назначения ЮВО перебросил в Симферополь мобильный госпиталь, – сообщил начальник МОСН ЮВО капитан медслужбы Вадим Городилов. – Наше подразделение состоит из 100 военнослужащих. Это 13 врачей, 59 средних и младших медицинских специалистов, а также 28 военнослужащих из группы обеспечения. 

Кроме того, бортами ВТА в Крым доставлено более 100 тонн материальных средств. Для проведения лечебно-диагностических мероприятий госпитали оборудованы аппаратами искусственной вентиляции легких, мониторами интенсивного наблюдения пациентов, рентгенографическими аппаратами, аппаратами УЗИ, анализаторами крови и ПЦРлабораторией.

Напомним, ранее стало известно, как будет работать новый ковидный госпиталь в Симферополе

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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