Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Фуд-корты в Симферополе затягивают ярким скотчем ● Дома-интернаты в Крыму перевели на режим изоляции до конца 2021 года ● Восемь пациентов с COVID-19 умерли в Крыму за сутки ● В Крыму сообщили о небольшом снижении количества новых заражений ● Эпидемия 2020: в Крыму ввели новые запреты
В Ялте начал функционировать мобильный ковидный госпиталь
фото © Новости Крыма
В Ялте уже начал функционировать мобильный ковидный госпиталь, развернутый военными.
Об этом сообщил врио начальника МОСН подполковник Александр Андреев.
— Сегодня, 25 декабря, развернуто уже 16 палаток, госпиталь уже функционирует, но мы продолжаем работы по его наращиванию и разворачиваем новые палатки. Нам помогают различные структуры Черноморского флота, городские власти Ялты. К госпиталю подведена вода, налажено электрообеспечение. Работы ведутся круглосуточно, — рассказал Андреев.
Как пишет «Крымская газета», госпиталь рассчитан на 100 коек.
– В целях оказания оперативной медицинской помощи наш отряд специального назначения ЮВО перебросил в Симферополь мобильный госпиталь, – сообщил начальник МОСН ЮВО капитан медслужбы Вадим Городилов. – Наше подразделение состоит из 100 военнослужащих. Это 13 врачей, 59 средних и младших медицинских специалистов, а также 28 военнослужащих из группы обеспечения.
Кроме того, бортами ВТА в Крым доставлено более 100 тонн материальных средств. Для проведения лечебно-диагностических мероприятий госпитали оборудованы аппаратами искусственной вентиляции легких, мониторами интенсивного наблюдения пациентов, рентгенографическими аппаратами, аппаратами УЗИ, анализаторами крови и ПЦРлабораторией.
Напомним, ранее стало известно, как будет работать новый ковидный госпиталь в Симферополе
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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