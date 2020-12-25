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Происшествия

В Симферополе юноша избил и задушил родную бабушку

В Симферополе расследуют уголовное дело по факту убийства 78-летней женщины, обвиняемым является ее 22-летний внук.

Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ по Крыму и Севастополю.

Как выяснили следователи, в Симферополе на улице Инге во время ссоры с бабушкой молодой человек несколько раз ударил ее по голове и задушил. Злоумышленника задержали полицейские, и он написал явку с повинной

На данный момент специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего убийства и способствовавшие тому причины.

Молодому человеку предъявлено обвинение, суд отправил его под стражу. Отмечается, что расследование уголовного дела продолжается.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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