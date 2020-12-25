В Севастополе осуждены члены семейного наркокартеля

Приговор в отношении севастопольской семьи и их приятеля, наладивших незаконный сбыт наркотиков, вступил в силу.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Севастополя.

Местный житель, его жена, ее брат и их знакомый признаны виновными в совершении целого ряда преступлений, связанных с незаконным сбытом наркотиков через Интернет.

Установлено, что в августе и сентябре 2017 года женщина в сговоре с братом, а затем со знакомым дважды осуществила сбыт наркотического средства «соль» через тайники-закладки. Кроме того, в августе 2017 года ее супруг тоже сбыл соль тем же способом.

В ноябре 2017 года у «картеля» был проведен обыск, в результате которого было обнаружено более 20 г «соли», приготовленной для последующей реализации. Преступная семья была осуждена Гагаринским судом, позднее приговор был подтвержден апелляционной инстанцией.

Женщине назначено 10 лет и 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима, ее мужу – 13 лет в таких же условиях. Двое других осужденных получили по 9 лет колонии строгого режима. Кроме того, каждый член семьи и их приятель должны оплатить штрафы от 100 до 300 тыс. рублей.

Как ранее сообщалось, семейные и другие группировки становятся все более распространенным явлением в сфере распространения наркотиков в Севастополе. В октябре 2020 года в суд ушло дело двух подруг, разместивших на территории Балаклавского района несколько килограммов «наркозакладок». В августе в тюрьму отправились члены еще одного криминального дуэта – двое безработных парней 27 и 26 лет получили 8 и 7 лет колонии.

Одиночки, надо отметить, тоже добиваются «выдающихся» результатов – осенью 2019 года была прикрыта нарколаборатория, которую в одиночку соорудил севастопольский дачник. Обходясь без помощников, он «нахимичил» более 7 кг наркотического средства, производного N-метилэфедрона, и более 90 литров прекурсоров для его изготовления.

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