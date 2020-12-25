Происшествия
В поселке под Феодосией на пожаре погибли люди
В пгт. Приморский (Феодосия) вечером 24 декабря произошел пожар. Спасатели после тушения обнаружили тела двух человек.
Об этом сообщает пресс-служба МЧС Крыма.
«По прибытии крымские огнеборцы обнаружили, что на открытой территории горит бесхозное строение. Существует угроза повреждения газопровода. Благодаря оперативным и слаженным действиям спасателей пожар был вовремя локализован. Полная ликвидация пожара заняла достаточно длительное время, так как пожарные осуществляли разбор и «проливку» сгоревших элементов конструкции», – сказано в сообщении.
По данным ведомства, тела погибших обнаружили при разборе сгоревших конструкций. Площадь пожара составила 6 кв.м.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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