Власть
В новогоднюю ночь общественный транспорт в Севастополе будет
Ранее появилась информация, что топики и троллейбусы будут работать по-карантинному.
В Севастополе в ночь с 31 декабря на 1 января 2021 года общественный транспорт будет работать по удлиненному графику, сообщает пресс-служба городского правительства.
Напомним, ранее появилась информация, что в связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 «Севэлектроавтотранс» в новогодние праздники переходит на особый режим работы, и в ночь с 31 декабря 2020 года на 1 января 2021 транспорт ходить по удлиненному графику не будет.
Как сообщает правительство Севастополя, в новогоднюю ночь троллейбусные маршруты №№7, 9, 10, 12 ГУП «Севэлектроавтотранс им. А.С. Круподерова» будут курсировать до двух часов ночи.
Это магистральные маршруты, которые соединяют отдаленные районы города с центром.
Так, троллейбусный маршрут №7 курсирует от улицы Горпищенко, троллейбусный маршрут № 9 – от проспекта Победы, троллейбусный маршрут №10 ходит из Камышовой бухты, троллейбусный маршрут №12 – от 5 км. Балаклавского шоссе, уточняет департамент транспорта.
Кроме того, для горожан запустят дежурный катер. Он будет работать всю ночь по линии «Графская пристань – пл. Захарова».
Остальные маршруты троллейбусов, автобусов, катеров и парома будут ходить согласно расписанию.
В тексте использованы материалы: Форпост
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