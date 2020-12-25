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За 24 декабря на территории Республики Крым зарегистрировано 338 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 25 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Из общего количества заболевших 253 выявлены при обращении за медицинской помощью, 84 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 1 случай завозной из-за рубежа.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 4472 человека.Количество выздоровевших за сутки составляет 457 человек, выздоровевших за весь период – 17 817 человек.

Во избежание ухудшения эпидемиологической обстановки прошу всех в обязательном порядке соблюдать масочный режим при посещении общественных мест и мест жизнеобеспечения, в том числе магазинов, аптек, общественного транспорта, такси. Максимально ограничьте контакты, не посещайте общественные места без острой необходимости, соблюдайте социальную дистанцию не менее двух метров.

При появлении симптомов острых респираторных инфекций не занимайтесь самолечением, в обязательном порядке сообщите о себе в поликлинику по месту жительства по телефону, или на любой из номеров «горячей линии», которые работают в министерствах и ведомствах республики. В особенности это касается пожилых людей, тех, кто имеет хронические заболевания, и находящихся на строгой самоизоляции по причине прибытия из зарубежных стран.

Ранее Новости Крыма сообщали:

Четыре человека с COVID-19 умерли в Севастополе за сутки. Коронавирус выявлен у 81 человека в Севастополе за истекшие сутки.

В Крыму ждет гуманитарную помощь из Китая. Крым получит гуманитарную помощь в виде лекарственных препаратов из Китайской Народной Республики.

Никаких изменений: в Крыму опять 355 новых заражений. Статистика по новым заражениями коронавирусом в Крыму продолжает показать одинаковые цифры каждый день.

Названы регионы Крыма с угрожающим ростом количества пневмоний. В некоторых регионах полуострова растет уровень заболеваемости внебольничными пневмониями.