В Крыму рекордное число погибших дельфинов

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Специалисты с начала года зафиксировали в Крыму более 660 случаев выброса морских млекопитающих на берег.

Об этом «Интерфаксу» сообщила учредитель центра спасения дельфинов «Безмятежное море» Анастасия Коростелева.

«С января по сегодняшний день мы учли 661 выброс китообразных на побережье Крыма, что пока является рекордным количеством за такой отрезок времени, ведь в среднем мы фиксируем по 400-440 выбросов за год», – отметила Коростелева.

Выбросом экологи называют попадание китообразного на сушу или мелководье – как погибшего, так и живого. С 2017 года зафиксировано 1847 таких случаев.

«Выбросы живых животных отмечались реже в этом сезоне. Живыми были найдены 18 особей, включая больных и запутанных в орудиях рыболовства, а также детенышей с тяжелыми метаболическими нарушениями. Четверо животных были успешно освобождены из сетей, еще четверым мы оказывали медицинскую помощь, об остальных, к сожалению, нам сообщили слишком поздно», – рассказала Коростелева.

По данным экологов, наибольшее количество смертей приходится на месяцы активного промышленного рыболовства. Большинство погибших дельфинов имеют характерные для неумышленной добычи повреждения.

В начале октября в организации «Безмятежное море» появился первый в России специализированный автомобиль для оказания дельфинам скорой медицинской помощи. Он был приобретен на средства выигранного гранта президента России.

Специалисты напомнили, что не следует пытаться вытолкнуть оказавшегося на суше дельфина обратно в воду. Помощь ему должны оказать профессионалы.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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