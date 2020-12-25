В Крыму предложили переименовать площадь Куйбышева в площадь Иоффе

Крымские общественники предложили переименовать площадь Куйбышева в Симферополе в площадь имени недавно скончавшегося председателя Общественной палаты РК Григория Иоффе.

«Наше предложение было переименовать площадь Куйбышева в площадь Иоффе. Это пока еще на стадии обсуждений. Семья Иоффе внесла большой вклад в развитие Симферополя, Республики Крым. Такая инициатива создана от лица Ассамблеи славянских народов и от комиссии Общественной палаты», - сказала председатель Совета РОО «Украинская община Крыма», главный редактор информационного агентства «Крим сьогодні», член Общественный Палаты РК Анастасия Гридчина на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» в Симферополе.

Председатель РНКА «Белорусы Крыма« Роман Чегринец добавил, что Григорий Иоффе внес «огромный вклад в межнациональные отношения».

Бессменный председатель Общественной палаты РК Григорий Иоффе скончался в ночь на 17 ноября в возрасте 67 лет. Он занимал эту должность с 2014 года. За этот период ОП РК провела общественную экспертизу многих проектов законов и нормативно-правовых актов республики, а также многочисленные мероприятия общественного контроля. Также Григорий Иоффе являлся членом различных консультативных органов в Крыму – экспертных и научных советов, комиссий, коллегий и рабочих групп при различных министерствах и ведомствах.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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