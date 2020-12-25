Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 74.0
воздух +10
море +10

Происшествия

В горах Крыма внедорожник с ребенком сорвался с обрыва

15:42 пятница, 25 декабря 2020
В горах Крыма внедорожник с ребенком сорвался с обрыва

фото © скриншот видео «Жесть Крыма»|Instagram

Шокирующие кадры засняли очевидцы.

Недалеко от средневекового горного города-крепости Мангуп в Бахчисарайском районе Крыма внедорожник рухнул с обрыва. Чудом обошлось без жертв.

Момент падения автомобиля запечатлен на видео, которое сделали очевидцы, любовавшиеся местными пейзажами. На кадрах видно, как внедорожник, возле которого стоят люди, летит с горы и переворачивается.

«Ничего не предвещает беды. И тут машина начинает катиться с горки. Видимо, на «ручник» забыли поставить. Как нам потом рассказали туристы из этой машины: она покатилась, они пытались ее удержать, в последний момент ребенок еле успел выскочить», — написал автор ролика в социальной сети.

По словам очевидца, водитель внедорожника также рассказал, что перед этой поездкой у него болело сердце.

«Как чувствовал, говорит», — заключил автор видео.

В тексте использованы материалы: Форпост

Ранее Новости Крыма сообщали:

Крымчанка до смерти избила мужчину деревянной шваброй. В Симферопольском районе местная жительница избила деревянной шваброй мужчину, в результате чего он скончался от травм.

Власти Ялты прокомментировали видео, на котором рабочий крушит школу. Сегодня в социальных сетях появилось видео, на котором мужчина молотком разбивает стены недавно отремонтированного здания.

Крымчанка оставила на улице своего младенца, он на морозе просидел час. 20-летняя девушка, гулявшая с ребенком по парку, решила согреться в кафе, однако малыша брать с собой в заведение она не стала.

В Евпатории пьяный мужчина сломал уши полярной медведице. Неадекватные пьяные мужчины среди бела дня приехали на такси к главной елке Евпатории и начали там хулиганить.

Происшествия
В горах Крыма внедорожник с ребенком сорвался с обрыва

В горах Крыма внедорожник с ребенком сорвался с обрыва видео

Шокирующие кадры засняли очевидцы.

Коронавирус в Крыму
Фуд-корты в Симферополе затягивают ярким скотчем

Фуд-корты в Симферополе затягивают ярким скотчем фото

С 25 декабря точки общественного питания в формате фуд-кортов в торговых центрах Симферополя, согласно указу главы Крыма Сергея Аксенова, ограничили свою работу.

Водный кризис
Аксенов поторопился? В России еще не приняли решение по опреснителям в Крыму

Аксенов поторопился? В России еще не приняли решение по опреснителям в Крыму

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин назвал размещение опреснительных установок в Крыму крайней мерой.

Власть
Зеленский рассказал о мобилизации из-за Крыма

Зеленский рассказал о мобилизации из-за Крыма

Президента спросили о возможности войны с Россией со стороны Крыма. Придется мобилизовать всех, ответил он.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации