Происшествия
В горах Крыма внедорожник с ребенком сорвался с обрыва
фото © скриншот видео «Жесть Крыма»|Instagram
Шокирующие кадры засняли очевидцы.
Недалеко от средневекового горного города-крепости Мангуп в Бахчисарайском районе Крыма внедорожник рухнул с обрыва. Чудом обошлось без жертв.
Момент падения автомобиля запечатлен на видео, которое сделали очевидцы, любовавшиеся местными пейзажами. На кадрах видно, как внедорожник, возле которого стоят люди, летит с горы и переворачивается.
«Ничего не предвещает беды. И тут машина начинает катиться с горки. Видимо, на «ручник» забыли поставить. Как нам потом рассказали туристы из этой машины: она покатилась, они пытались ее удержать, в последний момент ребенок еле успел выскочить», — написал автор ролика в социальной сети.
По словам очевидца, водитель внедорожника также рассказал, что перед этой поездкой у него болело сердце.
«Как чувствовал, говорит», — заключил автор видео.
В тексте использованы материалы: Форпост
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