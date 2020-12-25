Власть
В ФСБ заявили, что накрыли в Ялте мастерскую по производству оружия
Сотрудники ФСБ задержали двух жителей Ялты по подозрению в незаконном изготовлении оружия и боеприпасов.
Об этом сообщила пресс-служба управления ведомства по Крыму и Севастополю.
«Двое уроженцев города Ялта по месту своего проживания организовали деятельность подпольной мастерской, предназначенной для переделки и реставрации оружия, его основных частей и боеприпасов к ним», – говорится в сообщении.
Ялтинцы задержаны. У них изъяты три пистолета, патроны, порох, основные части оружия и самодельные инструменты для изготовления оружия и боеприпасов. «По результатам экспертного исследования указанные предметы являются самозарядным огнестрельным оружием, пригодным для стрельбы. Организаторы подпольной мастерской дали признательные показания», – уточнили в пресс-службе
В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 222 УК РФ (незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Им грозит до шести лет лишения свободы.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
Украинец вез в Крым электронику в отсеке для подушки безопасности. Гражданин Украины пытался в обход таможенного контроля ввезти в Крым 28 электронных плат.
Противогазы для Америки: В Крыму заявили, что раскрыли канал контрабанды. Уголовное дело возбуждено по факту контрабанды товаров военного назначения из Крыма в ряд западных стран.
В Евпатории полицейские ловили пьяного водителя без прав. В Евпатории полицейские устроили погоню за пьяным водителем, который разъезжал по улицам города.
В МЧС Крыма прокомментировали запрет жарить шашлыки в новом году. Новые правила противопожарной безопасности, которые начнут действовать с 2021 года, не запрещают жарить шашлыки на приусадебных участках, заявил заместитель министра чрезвычайных ситуаций Республики Крым Максим Грамотный на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» в Симферополе.
Ялта в лице бывшего украинского нардепа готова принять скандальный памятник Аленке
Запрос администрации города направила дирекция одного из санаториев.
В Крыму сообщили о небольшом снижении количества новых заражений
За 24 декабря на территории Республики Крым зарегистрировано 338 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 25 случаев с бессимптомным течением заболевания.
Какой сегодня праздник 25 декабря фото
Сегодня, 25 декабря 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Эпидемия 2020: в Крыму ввели новые запреты
Аксенов внес изменения в свой Указ «О введении режима повышенной готовности на территории Республики Крым».
19 часов назад
Строительство игорной зоны в Крыму стартует в начале 2021 года
Строительство игорной зоны в крымском поселке Кацивели стартует в первом квартале 2021 года.