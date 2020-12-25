В ФСБ заявили, что накрыли в Ялте мастерскую по производству оружия

Сотрудники ФСБ задержали двух жителей Ялты по подозрению в незаконном изготовлении оружия и боеприпасов.

Об этом сообщила пресс-служба управления ведомства по Крыму и Севастополю.

«Двое уроженцев города Ялта по месту своего проживания организовали деятельность подпольной мастерской, предназначенной для переделки и реставрации оружия, его основных частей и боеприпасов к ним», – говорится в сообщении.

Ялтинцы задержаны. У них изъяты три пистолета, патроны, порох, основные части оружия и самодельные инструменты для изготовления оружия и боеприпасов. «По результатам экспертного исследования указанные предметы являются самозарядным огнестрельным оружием, пригодным для стрельбы. Организаторы подпольной мастерской дали признательные показания», – уточнили в пресс-службе

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 222 УК РФ (незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Им грозит до шести лет лишения свободы.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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