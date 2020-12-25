В Феодосии не могут найти место для скейт-парка

Пока что, как выяснилось во время визита министра спорта Крыма Ольги Торубаровой в город, ни одно из предлагаемых мест не получает единогласного одобрения молодежи, чиновников и горожан.

Проблемный вопрос подняла сама молодежь во время встречи с министром – скейтеры хотели бы видеть парк в центральной части города или в Комсомольском парке. Глава администрации Сергей Бовтуненко при этом возразил, что в Комсомольском парке, где сейчас идет реконструкция, запланировано обустройство асфальтобетонного памп-трека, а непосредственно скейт-площадку планируют установить на территории стадиона «Кристалл».

Сама Торубарова заметила, что обустраивать шумные спортобъекты в зонах отдыха, в том числе семейного, не совсем корректно.

Предложили еще один вариант размещения, в Морсаду. Но и здесь нашлись подводные камни: во-первых, поблизости спальный микрорайон, во-вторых, Морсад является территорией бывших культовых сооружений, в том числе и Александро-Невского собора.

Как сообщает пресс-служба администрации Феодосии, обсуждение закончилось тем, что феодосийцы решили создать целую общественную организацию, которая будет заниматься скейт-парком.

Ранее с похожей проблемой столкнулся Симферополь: выбранное изначально место размещения скейт-парка в районе улицы Воровского вызвало недовольство жителей, проживающих поблизости, в итоге было решено перенести спортивный объект ко Дворцу культуры профсоюзов.

Также создание скейт-парка вошло в проект реконструкции Мойнакского парка в Евпатории.

Кроме того, в преддверии учебного года площадка для скейтеров открылась в Саках.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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