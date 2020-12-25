Украинца наказали за провоз в Крым лекарств

На границе с Крымом задержали гражданина Украины, который «пытался провезти на полуостров запрещенное лекарство», сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по РК.

По данным ведомства, на границе пропуска «Джанкой» у 45-летнего жителя Харьковской области нашли 80 капсул препарата «Прегабалiн-Дарниця».

Во время опроса мужчина объяснил, что лекарство он купил в одной из аптек на территории Украины якобы для лечения. При этом документов о наличии заболевания и рецепта на препарат не было.

Исследование подтвердило, что в изъятых образцах содержится «прегабалин». Он включен в список сильнодействующих веществ.

«Кроме того, проведенная экспертиза показала наличие в организме задержанного следов наркотического средства «амфетамин», - говорится в сообщении пресс-службы.Сейчас в отношении украинцы возбудили уголовное дело по статье «Покушение на незаконное перемещение через Государственную границу РФ сильнодействующих веществ».

Прегабалин — лекарственный препарат, противоэпилептическое средство, синтетический аналог гамма-аминомасляной кислоты

Ранее крымские пограничники также пресекли попытку ввоза на полуостров из Украины препарата, содержащего вещество, внесенное в список «сильнодействующих и ядовитых».

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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