Власть
Украинца наказали за провоз в Крым лекарств
На границе с Крымом задержали гражданина Украины, который «пытался провезти на полуостров запрещенное лекарство», сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по РК.
По данным ведомства, на границе пропуска «Джанкой» у 45-летнего жителя Харьковской области нашли 80 капсул препарата «Прегабалiн-Дарниця».
Во время опроса мужчина объяснил, что лекарство он купил в одной из аптек на территории Украины якобы для лечения. При этом документов о наличии заболевания и рецепта на препарат не было.
Исследование подтвердило, что в изъятых образцах содержится «прегабалин». Он включен в список сильнодействующих веществ.
«Кроме того, проведенная экспертиза показала наличие в организме задержанного следов наркотического средства «амфетамин», - говорится в сообщении пресс-службы.Сейчас в отношении украинцы возбудили уголовное дело по статье «Покушение на незаконное перемещение через Государственную границу РФ сильнодействующих веществ».
Прегабалин — лекарственный препарат, противоэпилептическое средство, синтетический аналог гамма-аминомасляной кислоты
Ранее крымские пограничники также пресекли попытку ввоза на полуостров из Украины препарата, содержащего вещество, внесенное в список «сильнодействующих и ядовитых».
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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