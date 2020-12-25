Украинец вез в Крым электронику в отсеке для подушки безопасности

Гражданин Украины пытался в обход таможенного контроля ввезти в Крым 28 электронных плат.

Как сообщила пресс-служба Крымской таможни, правонарушение было пресечено совместно с пограничниками.

«В ходе таможенного осмотра салона автомобиля в конструктивной части приборной панели, не предназначенной для транспортировки какого-либо товара, в отсеке, где должна находиться пассажирская подушка безопасности, сотрудники Крымской таможни обнаружили 28 микроустройств», – говорится в сообщении.

Задержанный пояснил, что платы предназначены для управления светодиодами, показывающими цену на топливо для информационного табло автозаправочных станций. В своем умысле скрыть дорогостоящее оборудование от таможенного контроля мужчина сознался.

«В настоящее время в отношении гражданина Украины возбуждено дело об административном правонарушении по части 2 статьи 16.1 КоАП РФ – незаконное перемещение через таможенную границу ЕАЭС товаров, проводится административное расследование. Микроустройства изъяты, назначена таможенная экспертиза», – сообщил начальник Красноперекопского таможенного поста Сергей Бронишевский.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде административного штрафа, который может составлять трехкратный размер стоимости товара либо конфискацию предмета административного правонарушения.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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