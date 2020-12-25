Происшествия
Три человека погибли в ДТП на трассе в Крыму
В Крыму в ДТП с участие трех авто погибли три человека.
Трагедия произошла на московской трассе в районе перекрестка с дорогой на села Новоандреевка и Широкое в Симферопольском районе, сообщает в пресс-служба МВД по РК.
«По предварительным данным, водитель автомобиля Mazda не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся автомобилем Skoda, после чего столкнулся с автомобилем ВАЗ», - рассказали в пресс-службе.
В результате ДТП погибли три человека - пассажир автомобиля Mazda, водитель и пассажир Skoda. Еще один человек получил телесные повреждения. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и других ведомств. Проводится проверка.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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