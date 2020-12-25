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Происшествия

Три человека погибли в ДТП на трассе в Крыму

20:03 пятница, 25 декабря 2020

В Крыму в ДТП с участие трех авто погибли три человека.

Трагедия произошла на московской трассе в районе перекрестка с дорогой на села Новоандреевка и Широкое в Симферопольском районе, сообщает в пресс-служба МВД по РК.

«По предварительным данным, водитель автомобиля Mazda не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся автомобилем Skoda, после чего столкнулся с автомобилем ВАЗ», - рассказали в пресс-службе.

В результате ДТП погибли три человека - пассажир автомобиля Mazda, водитель и пассажир Skoda. Еще один человек получил телесные повреждения. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и других ведомств. Проводится проверка.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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