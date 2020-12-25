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Власть

Строительство игорной зоны в Крыму стартует в начале 2021 года

08:26 пятница, 25 декабря 2020
Ялта
Строительство игорной зоны в Крыму стартует в начале 2021 года

фото © fedpress.ru

Строительство игорной зоны в крымском поселке Кацивели стартует в первом квартале 2021 года.

Об этом во время пресс-конференции сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

«Инвестсоглашения все заключены, земля выделена. Строительство, скорее всего, начнется в первом квартале. Инвестор занимается проектированием, игорная зона будет в Кацивели, с краю поселка, мешать никому не будет. Уверен, что в том числе это будет источником доходов бюджетов различных уровней», – сказал Аксенов.

Инвестиционный совет Республики Крым поддержал проект строительства в Кацивели игорной зоны, включающий казино и гостиничный комплекс, с общим объемом инвестиций более 3 млрд рублей.

При реализации проекта планируется демонтаж устаревших аварийных объектов капитального строительства на отведенном участке и строительство нового комплекса. Реализовывать проект будет «Управляющая компания инфраструктурных проектов».

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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