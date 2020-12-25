Спасатели дали советы отдыхающим на Ай-Петри

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Снежная зима в Крыму – редкость, однако пару дней в году жителям полуострова удается насладиться зимним отдыхом в горах.

Заместитель начальника спасательной службы «КРЫМ-СПАС» Владимир Мельников дал несколько важных советов туристам, чтобы приключения не закончились бедой, и не пришлось обращаться к сотрудникам чрезвычайного ведомства.

Он напомнил, что чаще всего зимой люди отдыхают на горе Ай-Петри и Ангарском перевале.

«Первый и общий совет для всех – не злоупотребляйте алкоголем. По статистике, большая часть потерявшихся, это те, кто «приняли на грудь». Второй совет – по возможности возвращайтесь домой дотемна, так как плохая видимость осложняет нашу работу, и ваше спасение может затянуться», - рассказал Мельников на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» в Симферополе.

Спасатель уточнил, что Крым в целом не приспособлен для зимнего отдыха. Отдельных трасс для саночников, лыжников, любителей сноутюбинга и «полиэтиленщиков» нет.«Когда вы начинаете кататься, смотрите, куда едете. Если лыжи и санки относительно управляемые, то два крайних вида «транспорта» – катастрофа. Основная масса травм, полученная в прошлом году, это именно из-за нарушений правил безопасности во время катания с горок», - сообщил Мельников.

В неприятную ситуацию туристы могут попасть также и во время пути на заснеженные вершины.

«Если на Ангарский перевал можно добраться даже на троллейбусе, то на Ай-Петри сложнее. Дорогу там чистят в одну колею. Основной поток людей заезжает в первую половину дня, а во второй половине дня весь поток машин едет вниз и разъехаться там практически негде. Если вы не успели до обеда подняться, лучше этого не делать. Это может привести к такой ситуации, как была три года назад. Тогда машины в пробку встали, разъехаться не смогли, сошла небольшая лавина и закрыла съезд. Наверх выехать нельзя, и обратно развернуться тоже. 12 часов мы спасали людей», - добавил представитель «КРЫМ-СПАСа».

Предостерег Мельников людей и от езды на летней резине. Также не стоит ехать на Ай-Петри тем, у кого машина с низкой посадкой. Обязательной вещью в поездке должен стать заряженный мобильный телефон, чтобы в случае чего можно было обратиться за помощью.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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