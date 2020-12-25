Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 74.5
воздух +12
море +10

Власть

Спасатели дали советы отдыхающим на Ай-Петри

13:36 пятница, 25 декабря 2020
Ялта
Спасатели дали советы отдыхающим на Ай-Петри

фото © mirnoe.com

Снежная зима в Крыму – редкость, однако пару дней в году жителям полуострова удается насладиться зимним отдыхом в горах.

Заместитель начальника спасательной службы «КРЫМ-СПАС» Владимир Мельников дал несколько важных советов туристам, чтобы приключения не закончились бедой, и не пришлось обращаться к сотрудникам чрезвычайного ведомства.

Он напомнил, что чаще всего зимой люди отдыхают на горе Ай-Петри и Ангарском перевале.

«Первый и общий совет для всех – не злоупотребляйте алкоголем. По статистике, большая часть потерявшихся, это те, кто «приняли на грудь». Второй совет – по возможности возвращайтесь домой дотемна, так как плохая видимость осложняет нашу работу, и ваше спасение может затянуться», - рассказал Мельников на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» в Симферополе.

Спасатель уточнил, что Крым в целом не приспособлен для зимнего отдыха. Отдельных трасс для саночников, лыжников, любителей сноутюбинга и «полиэтиленщиков» нет.«Когда вы начинаете кататься, смотрите, куда едете. Если лыжи и санки относительно управляемые, то два крайних вида «транспорта» – катастрофа. Основная масса травм, полученная в прошлом году, это именно из-за нарушений правил безопасности во время катания с горок», - сообщил Мельников.

В неприятную ситуацию туристы могут попасть также и во время пути на заснеженные вершины.

«Если на Ангарский перевал можно добраться даже на троллейбусе, то на Ай-Петри сложнее. Дорогу там чистят в одну колею. Основной поток людей заезжает в первую половину дня, а во второй половине дня весь поток машин едет вниз и разъехаться там практически негде. Если вы не успели до обеда подняться, лучше этого не делать. Это может привести к такой ситуации, как была три года назад. Тогда машины в пробку встали, разъехаться не смогли, сошла небольшая лавина и закрыла съезд. Наверх выехать нельзя, и обратно развернуться тоже. 12 часов мы спасали людей», - добавил представитель «КРЫМ-СПАСа».

Предостерег Мельников людей и от езды на летней резине. Также не стоит ехать на Ай-Петри тем, у кого машина с низкой посадкой. Обязательной вещью в поездке должен стать заряженный мобильный телефон, чтобы в случае чего можно было обратиться за помощью.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Украинца наказали за провоз в Крым лекарств. На границе с Крымом задержали гражданина Украины, который «пытался провезти на полуостров запрещенное лекарство», сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по РК.

Украинец вез в Крым электронику в отсеке для подушки безопасности. Гражданин Украины пытался в обход таможенного контроля ввезти в Крым 28 электронных плат.

Противогазы для Америки: В Крыму заявили, что раскрыли канал контрабанды. Уголовное дело возбуждено по факту контрабанды товаров военного назначения из Крыма в ряд западных стран.

В Евпатории полицейские ловили пьяного водителя без прав. В Евпатории полицейские устроили погоню за пьяным водителем, который разъезжал по улицам города.

Странности
Ялта в лице бывшего украинского нардепа готова принять скандальный памятник Аленке

Ялта в лице бывшего украинского нардепа готова принять скандальный памятник Аленке

Запрос администрации города направила дирекция одного из санаториев.

Коронавирус в Крыму
В Крыму сообщили о небольшом снижении количества новых заражений

В Крыму сообщили о небольшом снижении количества новых заражений

За 24 декабря на территории Республики Крым зарегистрировано 338 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 25 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Общество
Какой сегодня праздник 25 декабря

Какой сегодня праздник 25 декабря фото

Сегодня, 25 декабря 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Власть
Строительство игорной зоны в Крыму стартует в начале 2021 года

Строительство игорной зоны в Крыму стартует в начале 2021 года

Строительство игорной зоны в крымском поселке Кацивели стартует в первом квартале 2021 года.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации