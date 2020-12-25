Происшествия
С главной елки Керчи ветром сдуло верхушку
Керченская елка не справилась с погодой и уронила свое главное украшение - звезду.
Жители Керчи стали свидетелями довольно необычного зрелища: новогодняя елка, стоящая в центре города, после штормового ветра стоит с отломанной верхушкой. Звезда потянула за собой и макушку самой елки, отмечает КерчьИНФО.
«И смех и грех, - сказали керчане - Мы совсем не удивлены, даже не грустно от такой работы за 11 млн. Отличное дополнение к керченской самобытной атмосфере».
Ранее Новости Крыма сообщали:
В горах Крыма внедорожник с ребенком сорвался с обрыва. Шокирующие кадры засняли очевидцы.
В поселке под Феодосией на пожаре погибли люди. В пгт. Приморский (Феодосия) вечером 24 декабря произошел пожар. Спасатели после тушения обнаружили тела двух человек.
Крымчанка до смерти избила мужчину деревянной шваброй. В Симферопольском районе местная жительница избила деревянной шваброй мужчину, в результате чего он скончался от травм.
Власти Ялты прокомментировали видео, на котором рабочий крушит школу. Сегодня в социальных сетях появилось видео, на котором мужчина молотком разбивает стены недавно отремонтированного здания.
Какой погоды ждать на выходных в Крыму
В ближайшие выходные на полуострове ожидаются потепление и дожди.
В горах Крыма внедорожник с ребенком сорвался с обрыва видео
Шокирующие кадры засняли очевидцы.
Фуд-корты в Симферополе затягивают ярким скотчем фото
С 25 декабря точки общественного питания в формате фуд-кортов в торговых центрах Симферополя, согласно указу главы Крыма Сергея Аксенова, ограничили свою работу.
Эпидемия 2020: в Крыму ввели новые запреты
Аксенов внес изменения в свой Указ «О введении режима повышенной готовности на территории Республики Крым».
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На Крым надвигается шторм: экстренное предупреждение МЧС
12 часов назад
В Ялте начал функционировать мобильный ковидный госпиталь
В Ялте уже начал функционировать мобильный ковидный госпиталь, развернутый военными.