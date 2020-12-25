С главной елки Керчи ветром сдуло верхушку

Керченская елка не справилась с погодой и уронила свое главное украшение - звезду.

Жители Керчи стали свидетелями довольно необычного зрелища: новогодняя елка, стоящая в центре города, после штормового ветра стоит с отломанной верхушкой. Звезда потянула за собой и макушку самой елки, отмечает КерчьИНФО.

«И смех и грех, - сказали керчане - Мы совсем не удивлены, даже не грустно от такой работы за 11 млн. Отличное дополнение к керченской самобытной атмосфере».

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